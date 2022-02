Grupo Changi decide devolver concessão do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro

A Changi, operadora da aeroportos de Cingapura, irá devolver à União a concessão do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio, informou o Ministério da Infraestrutura. A empresa comunicou oficialmente a decisão à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A RIOGaleão, concessionária do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio, controlada pela Changi, operadora da aeroportos de Cingapura, citou o desempenho econômico do Brasil desde 2013 e os efeitos da pandemia de covid-19 sobre a aviação civil, ao comentar a decisão de devolver à União a concessão do terminal. A empresa comunicou oficialmente a decisão à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) na semana passada.

Em nota, a concessionária informou que uma nova operadora "ficará definida em novo leilão que será lançado pelo governo federal". "Até o final desse processo, o RIOgaleão permanecerá responsável pela operação do aeroporto", destacou o comunicado.

A RIOGaleão ressaltou que, desde que assumiu a concessão, em 2014, investiu R$ 2,6 bilhões para ampliar a capacidade do aeroporto e aprimorar sua operação. "Com um investimento de R$ 2,6 bilhões, construiu um novo píer (extensão do Terminal 2) e proporcionou melhorias fundamentais ao serviço em tempo recorde para os Jogos Olímpicos Rio 2016", diz a nota.

Os problemas começaram quando "o Brasil sofreu uma profunda recessão econômica de 2014 ao início de 2016", seguida por "um fraco crescimento econômico" durante a fase de pós-recessão, "período em que o tráfego total de passageiros no país caiu cerca de 7%". "Em 2020, quando o setor aéreo mal havia se recuperado ao nível de 2013, a pandemia de Covid-19 provocou uma queda de 90% do número de voos no Brasil e enfraqueceu ainda mais as condições de operação do aeroporto", diz a nota.

Segundo a RIOGaleão, em 2020 e 2021, "o governo federal atuou de forma diligente no apoio ao setor de aviação civil". "A recuperação, no entanto, foi lenta e o covid-19 continuará afetando a indústria da aviação nos próximos anos", continua a nota da concessionária, que ainda enumera diversas melhorias que foram feitas no terminal.

Após o anúncio da concessão do Galeão tanto pelo Ministério da Infraestrutura quanto pela concessionária, o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), foi às redes sociais para defender a "relicitação" do terminal internacional de forma "alinhada" com a concessão do Santos Dumont, aeroporto localizado no Centro da capital fluminense, ainda sob gestão da estatal Infraero, que foi incluído na 7ª rodada de concessões.

O Ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou que não vê risco de outros operadores devolverem a concessão de aeroportos. "Não vejo esse risco, pois, a partir de 2016, houve uma mudança absoluta de modelagem. A modelagem passou a ser muito mais crível, os projetos começaram a ser bancáveis, a forma de fazer licitação mudou", afirmou durante entrevista coletiva. "Todas as concessões que foram feitas lá para trás deram errado e estamos tendo que refazer. Acho que o Galeão era o último caso aeroportuário crítico que tínhamos."

Após a saída da empresa, o governo decidiu licitar os terminais localizados no Rio de Janeiro em conjunto. A previsão é que a 8ª rodada seja realizada no segundo semestre de 2023. Com a decisão, os aeroportos do Galeão e de Santos Dumont passarão a ser comandados pelo mesmo operador.

"Entendo que a operação dos dois aeroportos conjunta será pensada nessa modelagem. Temos aeroportos operados pela mesma empresa em várias cidades do mundo. Isso acontece em Nova York, em Paris e vai acontecer também no Rio de Janeiro."