Congonhas consegue absorver aeroportos que seriam leiloados com Santos Dumont

O bloco de aeroportos liderado por Congonhas, em São Paulo, tem capacidade financeira para absorver os três terminais mineiros que iriam a leilão com o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, defendeu semana passada o secretário nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, Ronei Glanzmann.

Congonhas e Santos Dumont são considerados as joias da coroa da sétima rodada de concessões aeroportuárias, prevista pelo governo federal para o primeiro semestre deste ano.

Em um aceno a políticos e empresários fluminenses, o Ministério da Infraestrutura informou que o Santos Dumont será leiloado sozinho, e não em um bloco com os terminais mineiros de Montes Claros, Uberlândia e Uberaba, além do aeroporto de Jacarepaguá (RJ).

Com isso, houve um redesenho nos lotes em disputa, e o trio de Minas foi adicionado ao grupo liderado por Congonhas. O bloco capitaneado pelo terminal paulista já contava com aeroportos do Mato Grosso do Sul e do Pará - Campo Grande (MS), Corumbá (MS), Ponta Porã (MS), Santarém (PA), Marabá (PA), Carajás (PA) e Altamira (PA).

"O Ministério da Infraestrutura (Minfra) realiza o estudo de cada aeroporto, individualizado, e para cada ativo identifica o valor presente líquido, fluxo de caixa livre do aeroporto, previsão de investimentos, receitas e despesas", afirmou Glanzmann em nota encaminhada à reportagem da Agência Estado.

"Então, a partir dessa estratégia de política pública, o Minfra identificou que o bloco que inclui o aeroporto de Congonhas tem valor presente líquido para absorver os aeroportos do estado de Minas Gerais", completou.

Para o economista Gesner Oliveira, sócio da GO Associados, a inclusão dos três aeroportos mineiros não deixa menos atrativo o bloco de Congonhas. "Nesse caso, estamos falando de regiões muito dinâmicas economicamente. O bloco ainda pega um eixo muito forte", diz Oliveira, que também coordena o Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais da FGV (Fundação Getulio Vargas).

O redesenho dos blocos da sétima rodada veio após o modelo de concessão do Santos Dumont virar alvo de impasse e troca de farpas.

No Rio, a separação do terminal na disputa é vista como uma tentativa do governo federal de dialogar com o estado e acalmar os ânimos. A medida, contudo, não eliminou o principal ponto de discórdia da concessão, que é a possibilidade de ampliação de voos no Santos Dumont.

Lideranças fluminenses consideram que um grande aumento da oferta, após o leilão, colocaria em xeque as operações do aeroporto internacional do Galeão, também localizado no Rio. A avaliação é que haveria chance de canibalização entre os empreendimentos, o que poderia dificultar ainda mais a retomada do Galeão no pós-pandemia.