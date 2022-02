Parceria aumenta oferta de TAGs de pedágio para caminhoneiros

A Nimbi, empresa de soluções para o supply chain, acaba de fechar uma parceria com a Veloe, especializada em soluções de mobilidade urbana e gestão de frotas, com o objetivo de facilitar a passagem dos caminhoneiros, usuários da Nimbi Conta e do Nimbi Frete, em pedágios e estacionamentos conveniados, além de facilitar a gestão das transportadoras.

"As tags se mostraram essenciais para o caminhoneiro em tempos de pandemia por evitar o contato com notas e moedas. Agora, a Nimbi oferece mais esta comodidade para os motoristas", afirma Carolina Cabral, CEO da Nimbi.

O volume total de passagens nas cabines manuais apresentou queda de 8% (leves e pesados) em março deste ano na comparação com o mesmo mês de 2020, enquanto as passagens automáticas avançaram 11%, segundo a Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias (ABCR). "Isso mostra o quanto estamos alinhados às necessidades dos caminhoneiros", diz a executiva.

Agora os motoristas, que já são usuários do Nimbi Frete e Nimbi Conta, poderão assinar a tag da Veloe com condição especial de 6 meses sem mensalidade e planos de recarga que vão de R$ 50,00 a R$ 100,00. Os caminhoneiros recebem em casa o adesivo para terem caminho livre em 100% das rodovias do Brasil, dando adeus aos tickets e filas de pagamento.

Com a parceria, a Nimbi passa a se tornar a primeira empresa brasileira que oferece toda a tecnologia para planejamento, gestão, acompanhamento e pagamento de viagens e fretes, dentro do mesmo produto e solução.

A recarga das tags será realizada diretamente na Nimbi Conta, a conta digital totalmente gratuita, que facilita os pagamentos, recebimentos e transferências dos caminhoneiros no dia a dia nas estradas, incluindo o Pix.

O adesivo também funciona de maneira integrada ao Gestão de Fretes, que faz o gerenciamento completo do transporte de carga e que oferece às transportadoras clientes a possibilidade de creditar os custos de pedágio, direto nas tags dos caminhoneiros.

Elas caíram no gosto dos motoristas em geral na pandemia, pois a passagem automática evita o contato físico com dinheiro e com a pessoa que cobra o pedágio, além da autonomia, agilidade e segurança que o meio oferece, em comparação ao armazenamento de cédulas e moedas.