Vendas de pneus no mercado interno subiram 9,6% no ano passado

As empresas fabricantes de pneus instaladas no Brasil, representadas pela Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (Anip), registraram crescimento de 9,6% nas vendas de pneus em 2021 diante do resultado de 2020, de acordo com comunicado divulgado na semana passada. O volume comercializado no ano passado foi de 56,7 milhões de unidades, 4,5% a menos do que em 2019, ano pré-pandemia.

As vendas no ano passado ainda ficaram distante do total verificado em anos anteriores, como 2019 e 2019, que registraram 59,3 milhões de unidades vendidas. "Essa baixa pode ser entendida considerando as vendas de pneus de passeio para as montadoras, que em 2019 foi de 10,6 milhões e, em 2021, fecharam em 7,5 milhões", avisa o presidente executivo da Anip, Klaus Curt Müller.

Avaliando as vendas por segmento, os pneus de passeio somaram 29,7 milhões de unidades comercializadas no ano, alta de 8,8% sobre 2020, puxada pela reposição que demandou 10,8% a mais, enquanto as compras das montadoras aumentaram em 3,4%. Mesmo com esse crescimento o volume ainda ficou abaixo de 2019.

Os pneus de comerciais leves alcançaram 8,2 milhões de vendas, crescimento de 22,9% sobre 2020 e de 6,9% ante 2019. Na reposição, a expansão foi de 17,8% com relação ao ano anterior e de 12,4% ante 2019, enquanto as entregas para montadoras cresceram 32,9% no ano passado, mas ainda recuaram 1,5% quando comparadas a 2019.

Os pneus de carga registraram crescimento 10,6% ante 2020 e de 8,7% sobre 2019, superando os volumes antes da pandemia e impulsionando as vendas totais do ano, com pouco mais de 8 milhões de unidades vendidas. Na reposição, o crescimento foi de 7,4% na comparação com 2020 e de 10,3% com relação a 2019, enquanto as compras das montadoras cresceram 22,7% e 3,5%, respectivamente.

O pior desempenho veio do segmento de motos, que somou 9,7 milhões de pneus vendidos, recuo de 1,4% sobre 2020 e de 0,3% ante 2019. A balança comercial do setor de pneumáticos encerrou 2021 com resultado negativo de US$ 75,3 milhões. Em unidades, o déficit foi de 28,6 milhões.