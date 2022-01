Sindiatacadistas repudia aumento do Fundo Eleitoral

O aumento do Fundo Eleitoral, decorrente da derrubada do veto presidencial, decidida pelo Congresso, é indicativo de uma profunda insensibilidade da Câmara e do Senado da República com a adequada destinação dos recursos públicos, arrecadados junto à penalizada população brasileira, que arca com uma das mais pesadas cargas tributárias do mundo. O Fundo Eleitoral, conforme aprovado no orçamento, deverá ser de R$ 4,9 bilhões. Um aumento de 188% em relação ao valor de 2018 (R$ 1,7 bilhão). Esse valor poderá chegar a R$ 5,7 bilhões, caso entenda-se que deva vigorar o definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias.