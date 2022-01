Preço do querosene de aviação acumula alta de 76,2% em 2021

O preço do querosene de aviação (QAV) acumulou alta de 76,2% no período de 4 de janeiro a 13 de dezembro de 2021, segundo levantamento realizado pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Com esse resultado, o QAV é o combustível de consumo em massa cujo preço teve a maior valorização no ano passado, afirma a Abear, acima de diesel (alta de 56%), gasolina (avanço de 42,4%) e gás de cozinha (alta de 36%), que têm sido apontados como alguns dos principais responsáveis pela escalada da inflação no País.

"A disparada do preço do QAV mostra como os custos estruturais do setor aéreo nos preocupam e podem inibir uma retomada mais consistente da aviação comercial. Ainda temos a pressão dos constantes recordes de cotação do dólar em relação ao real, já que mais de 50% dos nossos custos são indexados pela moeda norte-americana", explica, em nota, o presidente da Abear, Eduardo Sanovicz.

Neste ano, uma novidade deve chegar ao mercado: o querosene de aviação (QAV) JET A começou a ser vendido no Brasil a partir de 1º de janeiro de 2022, informou o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) à Abear. O uso de JET A no Brasil foi regulamentado por meio da Resolução 856, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), aprovada pela diretoria colegiada da ANP no dia 21 de outubro. Estimativas do setor apontam para uma economia anual de até R$ 10 milhões para as empresas que operam no País.