DNIT prorroga interdições parciais na BR-116, em São Leopoldo

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alerta que, devido às condições climáticas dos últimos dias, vai prorrogar o prazo de execução dos serviços no km 242,8 da BR-116, em São Leopoldo. Estes serviços visam a implantação definitiva da alteração no trânsito da rua lateral ao viaduto da Scharlau.

Até o próximo domingo (23), estão previstas interdições parciais em uma das três faixas da pista do sentido interior-Capital para a continuidade da implantação de nova sinalização, canteiro e meio-fio. A finalidade deste trabalho é disciplinar o tráfego no local, que hoje é controlado por um semáforo. Em caso de chuva, os serviços serão suspensos.

O DNIT destaca que os condutores devem ficar atentos à sinalização no trecho e redobrar a atenção, pois os bloqueios podem acontecer de forma intermitente, entre 9h e 16h, e também à noite, das 22h às 5h, de acordo com a necessidade dos serviços.

Após a implantação das melhorias, o condutor que vem de Novo Hamburgo para Porto Alegre deve ficar atento. Uma das alterações, que já está em vigor desde a quinta-feira passada é o fechamento definitivo do terceiro acesso à rua lateral da BR-116 localizado no km 242,7. Com este bloqueio, o motorista não poderá mais ingressar na via lateral, tendo que utilizar as duas saídas anteriores, nos km 241,5 e km 242,1.

O DNIT ressalta que, com a conclusão do trabalho, os condutores não poderão mais trocar de faixa, tendo que ingressar na faixa da direita caso desejem seguir para a RS-240. Neste caso, o fluxo será livre (não será mais necessário aguardar o semáforo). Aqueles que querem seguir para Porto Alegre devem ficar na faixa central e aguardar o semáforo. Já o motorista que pretende retornar para a BR-116 deve se manter na faixa da esquerda e seguir livre até o acesso (não precisará aguardar o semáforo).