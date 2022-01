Trecho da ERS-020 recebe melhorias entre São Francisco de Paula e Tainhas

O governo do Estado deu início, semana passada, a obras de recuperação de uma das principais rodovias dos Campos de Cima da Serra. Os 36 quilômetros da ERS-020 que ligam São Francisco de Paula ao distrito de Tainhas terão asfalto recuperado e melhores condições de trafegabilidade. As ações integram o Plano de Obras 2021-2022 do programa Avançar - que prevê a recuperação de 2,6 mil quilômetros de rodovias pavimentadas na malha estadual.

"Trata-se de uma estrada que liga os Altos da Serra tanto ao Vale do Paranhana quanto ao litoral norte, dando acesso à Rota do Sol. Por esse motivo, consideramos fundamental incluí-la no nosso cronograma de obras", salienta o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. "Com esse trabalho concluído, impulsionaremos uma das regiões mais bonitas do estado e que possui inúmeros atrativos turísticos", acrescenta.

Cerca de R$ 12 milhões - oriundos do Tesouro do Estado - serão investidos no trecho da ERS-020. Além de intervenções no pavimento, serviços complementares também serão executados ao longo da via. "Esse valor será empregado para executar os reparos necessários, substituir o pavimento danificado dos pontos críticos da estrada, cortar a vegetação e renovar a pintura da sinalização", detalha o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino.

"Estamos seguindo os padrões de qualidade desejados para entregar à população resultados semelhantes aos obtidos em rodovias da região recuperadas recentemente, como a Rota do Sol entre Lajeado Grande e Tainhas, que teve os serviços finalizados no final do ano passado", conclui o dirigente.

E há obras também no Noroeste gaúcho. Com a pavimentação de mais um trecho da ERS-126, os moradores de Guabiju e Nova Araçá poderão transitar entre os municípios com mais conforto e segurança.

Os trabalhos nos 15 quilômetros da rodovia estão sendo realizados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e integram o Plano de Obras do programa Avançar, do governo do Estado.

"Já havíamos concluído o asfalto entre Guabiju e São Jorge. Agora, damos continuidade à pavimentação dessa importante rodovia até Nova Araçá com investimento de R$ 22 milhões, o que reforça nosso empenho em investir na infraestrutura rodoviária de diferentes regiões do Rio Grande o Sul", destaca o secretário Juvir Costella.

De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, no momento as atividades estão concentradas entre os km 12 e 13 da ERS-126. "Estamos acompanhando o andamento dos trabalhos, que, na etapa atual, envolvem drenagem, terraplenagem e sub-base", detalha o dirigente. "Em breve, iniciaremos a implantação do pavimento, avançando nessa importante obra para o desenvolvimento da região", projeta.