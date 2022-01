Emissão on-line de autorizações especiais já está em vigor no Estado

Desde domingo passado, está em vigor o novo sistema de solicitação de autorização especial de trânsito (AET) do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) - vinculado à Secretaria de Logística e Transportes. O requerimento passa a ser on-line, por meio do endereço daer.rs.gov.br/sistemas-daer.

Com a novidade, os PROAs (processos administrativos) serão eliminados, e o próprio transportador terá autonomia para imprimir a documentação.

"Será tudo digital, o que possibilita entregarmos a AET uma semana após o pedido, e não mais em um mês, como nos anos anteriores", explica o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino. "É um processo que confere mais agilidade e reduz a burocracia nesse serviço essencial para o transporte rodoviário."

A novidade foi desenvolvida em 2021 pelas superintendências de Transportes de Cargas (STC) e de Tecnologia da Informação (STI) do Daer, sem ônus para o Estado e gerando uma economia de R$ 4 milhões aos cofres públicos. De acordo com o diretor de Operação Rodoviária, Sandro Vaz dos Santos, o transportador não precisará mais se deslocar até a autarquia para encaminhar a documentação.

"Toda a emissão das autorizações especiais de trânsito ficará concentrada na sede do departamento, em Porto Alegre. O sistema garante que os servidores recebam as informações livres de erros e inconsistências, garantindo a eficiência e rapidez do trabalho", detalha Santos. "Com isso, acabamos beneficiando quem necessita da documentação para realizar o transporte, especialmente os caminhões com cargas-vivas, especiais e de grandes dimensões."

A superintendente da STC, Diná Fernandes - uma das idealizadoras do sistema - alerta que os processos PROA gradativamente serão extintos. "Apenas daremos continuidade aos que já estão em andamento", complementa a engenheira civil. "Novos ajustes poderão ser feitos para tornar esse serviço ainda melhor aos usuários."