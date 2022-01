O conceito 4.0 chega também às instalações prediais

A Indústria 4.0 é um conceito já amplamente disseminado em todo o mundo e, assim como no chão de fábrica, a Infraestrutura 4.0 também vem comprovando como é possível utilizar tecnologias inovadoras para gerar valor na construção e manutenção das instalações prediais e comerciais, com soluções de automação que integram sistemas de segurança eletrônica com sistemas de medição de consumo.

Os novos empreendimentos estão sendo desenvolvidos com tecnologias que buscam maior eficiência energética e, no caso de instalações prontas existentes, o modelo de retrofit vem sendo bastante utilizado para incorporar o conceito 4.0.

Seja preparando o crescimento por meio de investimentos em infraestrutura, mudanças climáticas, adaptando edifícios para torná-los mais eficientes em termos de energia ou planejando cidades para atender às necessidades de mudanças das gerações futuras, o setor da construção é o parceiro fundamental para tornar o futuro uma realidade.

Baseada no conceito da Indústria 4.0, a adoção da Infraestrutura 4.0 é baseada em uma união de tendências e tecnologias que promete remodelar a maneira como as instalações prediais são projetadas, construídas e operadas.

Já não são apenas equipamentos individuais que podem ser tornados "inteligentes", mas edifícios inteiros. Soluções prediais completas e integradas, que além de facilitar a análise de dados, aumentam a disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos, reduzindo o custo operacional.

E, com os avanços na tecnologia, a criação de edifícios inteligentes será cada vez mais acessível. A forma como os edifícios são projetados, construídos, operados e mantidos precisa se adaptar para acompanhar as novas demandas e novos cenários, como o da escassez de recursos hídricos.

Dessa maneira, os gerentes de facilities já percebem e comprovam as possibilidades que tecnologias inovadoras e inteligentes oferecem para aumentar a lucratividade das instalações, reduzindo custos com manutenções, além de oferecer mais conforto e segurança para os usuários.

Um dos maiores custos de uma instalação predial, tanto residencial como quanto comercial, é o consumo energético, sendo a climatização do ambiente um dos grandes vilões, assim como o consumo de água. Mas de nada adianta se o responsável pelo gerenciamento não contar com sistemas de automação, centralizando e monitorando o gerenciamento de todo o edifício, ou de várias instalações, podendo inclusive controlar facilmente múltiplos sistemas de diferentes fabricantes. A Infraestrutura 4.0 oferece essa capacidade.

Maior valorização

Um exemplo prático de como a automação predial reduz custos de manutenção e valoriza o empreendimento imobiliário é a sua implementação para a obtenção da certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), criada pela organização não governamental USGBC (United States Green Building Council), considerada a maior certificação internacional de edifícios sustentáveis.

Com a implementação de soluções de automação, com desde equipamentos que chegam a aumentar a eficiência energética em 35%, até o uso de secadores de mão de alta velocidade com operação silenciosa e baixo consumo de energia, que geram um novo nível de conveniência e satisfação aos usuários, a Japan House São Paulo conquistou a Certificação LEED na categoria Platinum, o mais alto nível de reconhecimento do programa.

Destinada a avaliar questões de uso e manutenção dos edifícios, a certificação reconhece construções que trabalham a gestão de resíduos, o conforto dos usuários, a promoção de transporte alternativo e otimizam o consumo de energia e água, resultando em menor agressão ao meio ambiente. O resultado? Menos custos durante todo o ciclo de vida dos equipamentos e valorização do empreendimento.

Então, que tal começar a expandir as tecnologias de chão de fábrica para a construção, adotando o conceito da Infraestrutura 4.0?