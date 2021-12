Locadoras tentam ganhar escala e poder de barganha

Nos últimos anos, as locadoras de veículos ganharam espaço no dia a dia do consumidor, especialmente o dos grandes centros. Por uma questão de hábito, muitos deles estão preferindo deixar a vontade de ter um carro próprio de lado para alugarem um veículo apenas quando precisarem ou simplesmente utilizar os serviços de aplicativos, que também demandam unidades das locadoras.

Com a pandemia, no entanto, chegaram também outros problemas, como o desabastecimento global de peças que fez os preços dos carros dispararem. Agora, em busca de um futuro mais rentável, o setor começa a ver uma fase de consolidação, mas em um cenário bem desafiador pela frente.

A crise de semicondutores na indústria automotiva deve continuar impactando o negócio ao menos até o início de 2023, avaliam especialistas ouvidos pelo Estadão/Broadcast. O setor de locação encerrou 2021 com um déficit de aproximadamente 600 mil carros, segundo a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (Abla).

Neste cenário, as empresas de locação vêm se articulando para ganhar escala e poder de barganha para negociar com as montadoras. O maior movimento do gênero foi a fusão entre as líderes do setor, Localiza e Unidas. A operação foi aprovada pelo órgão antitruste, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), mas ainda depende do cumprimento de importantes obrigações para sua conclusão.

Na avaliação do especialista em mobilidade e diretor da Bright Consulting, Murilo Briganti, ainda que a união não esteja 100% concluída, é possível afirmar que a fusão de duas empresas deste porte terá impacto no mercado. Para ele, a concentração de mercado pode acarretar em disparada nos preços dos aluguéis de carros.

A fusão Localiza e Unidas não deve ser o único movimento. Desde o ano passado, várias aquisições vêm ocorrendo, tanto em veículos leves quanto pesados, e foram encabeçadas por empresas como Movida e Unidas. Além disso, houve também a formação de parcerias como a da Volkswagen Financial Services com a LM Frotas, anunciada recentemente.

Briganti acredita que a oferta de semicondutores e outros componentes só deve se restabelecer integralmente em meados do segundo semestre de 2022, o que deve melhorar a produção de veículos e, consequentemente, os estoques. "Mas levará anos para o preço dos carros voltar ao crescimento anual padrão de 2% a 3%, se ocorrer", avalia.

O tíquete médio dos automóveis no mercado brasileiro passou de R$ 84,5 mil, em 2019, para R$ 112 mil atualmente. Com as legislações mais rigorosas de segurança e emissões e carros cada vez mais conectados, o padrão de preços atual tende a permanecer, avalia o especialista.