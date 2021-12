Sindiatacadistas apoia empregabilidade

O presidente do Sindiatacadistas, Zildo De Marchi, e o presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, Rogério Grade assinaram Termo de Cooperação objetivando fomentar junto às empresas do setor atacadista a divulgação de vagas e oportunidades de trabalho.

O dirigente da FGTAS destacou na oportunidade, a importância da parceria, inédita na história da instituição. Já o presidente do Sindiatacadistas referiu o bom momento vivido pelo comércio atacadista gaúcho, devido à sua função estratégica de abastecedor do mercado consumidor durante a Pandemia, gerando desenvolvimento e postos de trabalho em todo o Estado.

Segundo destaca a gerente executiva do sindicato, Clarice Mielezarski, a FGTAS disponibiliza serviço de intermediação de mão de obra que possibilita o encontro mais rápido do trabalhador pretendido, pois a empresa pode divulgar as vagas, verificar e selecionar os currículos para os postos ofertados, de acordo com o perfil e suas necessidades. As empresas atacadistas poderão contar com o amplo banco de currículos dos balcões Cidadão e agências FGTAS/SINE de forma inteiramente gratuita.