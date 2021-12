Combustível alto gera debate sobre auto-atendimento

A escalada dos preços dos combustíveis em 2021 intensificou pressões pela liberação do self-service em postos de gasolina, modelo difundido nos Estados Unidos e na Europa no qual o próprio consumidor abastece seu veículo.

A mudança é tema de propostas no Congresso e é defendida por parte do segmento de revenda. Os defensores alegam que a redução dos custos trabalhistas levará à queda no preço final dos combustíveis. A alteração, contudo, é rechaçada por sindicatos de frentistas e vista com pouco entusiasmo pela própria Fecombustíveis (Federação Nacional do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes).

O self-service nos postos foi proibido em 2000, com a aprovação de projeto de lei que alegava riscos para o consumidor. "A manipulação de combustíveis diretamente pelo público consumidor poderá acarretar elevados riscos para pessoas não treinadas para trabalhar como frentistas nos postos", afirmava a justificativa do projeto.

Por enquanto, a proposta tem enfrentado resistências no Congresso, mas há uma série de iniciativas para tentar implantar o self-service. Um dos projetos de lei é do deputado federal Vinícius Poit (Novo-SP), que foi avaliado no início do mês em comissão na Câmara.

Além disso, esteve em duas emendas da MP (medida provisória) dos Combustíveis, em tramitação no Senado, que libera a venda direta de etanol das usinas produtoras para os postos. Uma delas é do deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) e outra da deputada federal Adriana Ventura (Novo-SP).

Nos dois casos, os parlamentares alegam que a permissão para o autosserviço ajudaria a reduzir os preços. Ventura lembra que o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) sugeriu a medida como uma das alternativas para reduzir a concentração no setor de combustíveis em parecer de 2018.

"Esta restrição não faz sentido do ponto de vista econômico, tampouco do ponto de vista do consumidor", diz a deputada. "A título de comparação, em supermercados, bancos, restaurantes, cinemas, companhias aéreas etc., é possível o autoatendimento. Por que seria diferente com o setor de combustíveis?" A comparação também é usada pela parte da revenda que defende a medida. "A nossa é a única atividade que proíbe o autoatendimento", diz Luiz Antônio Amin, presidente do Sincopetro-SC (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Santa Catarina).

O presidente do Paranapetro (Sindicato de Postos do Paraná), Rui Cichella, afirma que a redução dos custos trabalhistas poderia representar um corte de até 5% no preço final dos combustíveis.

Os dois representantes alegam que o Brasil começará em 2022 um processo de mudança obrigatória nas bombas de combustíveis para instalar equipamentos com maior segurança contra fraudes e o ideal seria aprovar a liberação do self-service antes, para que os postos aproveitem para comprar bombas adequadas, já com meios de pagamento. Para a Fecombustíveis, porém, a simples implantação do autosserviço teria pouco efeito sobre os preços. Primeiro, porque a maioria dos postos brasileiros fica em terrenos pequenos, que dificultam o abastecimento de vários veículos ao mesmo tempo. E quanto mais tempo o abastecimento demora, maior o risco de queda nas vendas.

"O frentista leva 2 minutos e 40 segundos, em média, para encher um tanque na reserva. No self-service, gasta-se dez minutos, em média", diz o presidente da entidade, Paulo Miranda. "Para vender a mesma quantidade [com o autoatendimento], um posto teria tem que triplicar o número de bombas."

Em segundo lugar, afirma Miranda, o custo com mão de obra representa entre 40% e 55% da margem dos postos. Mesmo sem nenhum frentista, a economia seria, portanto, de metade da margem. Em Curitiba, diz, a margem média é de R$ 0,30 por litro. O fim dos frentistas representaria, assim, uma economia de R$ 0,15 por litro.

Miranda lembra ainda o risco de desemprego entre os frentistas, em um momento em que o mercado de trabalho atravessa grave crise. O setor hoje emprega cerca de 500 mil pessoas no País.

"Se multiplicar por quatro, o tamanho de uma família média, dá dois milhões de pessoas que vivem diretamente desse trabalho. É um impacto muito grande", argumenta o primeiro vice-presidente da Fenepospetro (Federação Nacional dos Frentistas), Francisco Soares de Souza.