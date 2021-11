Braskem e Cosan criam parceria para alavancar economia circular

As empresas da Cosan, grupo que investe em negócios dedicados à logística integrada e à diversificação da matriz energética brasileira, e a Braskem, empresa do setor petroquímico, fecharam uma parceria com o objetivo de alavancar a economia circular e neutralidade de carbono.

Em nota, as Braskem e Cosan (junto a suas empresas Raízen, Compass, Comgás, Moove e Rumo) dizem que vão conduzir iniciativas para reduzir as emissões de carbono, diminuir o consumo de energia e o uso de recursos naturais, além de promover a disseminação de boas práticas ambientais e sociais.

"Um exemplo disso, é a cadeia de produção do plástico verde, proveniente da cana-de-açúcar, uma matéria-prima renovável, e que evita a emissão de 3kg de CO2 para cada kg de plástico fabricado. Outro, é a agenda de inovação que vem sendo conduzida pelas empresas para substituir insumos fósseis por matérias-primas renováveis na produção de químicos".

Segundo as empresas, uma frente da parceria que terá início imediato é a de ressignificar o destino de parte dos resíduos gerados em corridas de ruas patrocinadas pela Cosan. As duas empresas estão conduzindo um projeto para recolher copos plásticos que serão reciclados e transformados em lixeiras que serão doadas para escolas públicas, gerando impacto social positivo. A primeira ação já aconteceu e foram coletados 850 kg de copos de polipropileno, quantidade que será transformada em mais de 500 lixeiras.

Nos últimos cinco anos, a captura de carbono da relação comercial entre o grupo Cosan, por meio do fornecimento de etanol da Raízen, e a Braskem foi de 2,4 milhões de toneladas, o que equivale à plantação de quase 17 milhões de árvores. Com a continuidade da parceria entre as empresas na frente comercial, a expectativa é de nos próximos cinco anos capturar mais de 3 milhões de toneladas de CO2, o que equivale a mais de 21 milhões de árvores plantadas.