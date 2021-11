Latam lidera mercado doméstico brasileiro em setembro

A Latam ampliou sua participação no mercado doméstico em setembro, conforme dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). No período, a aérea registrou participação de 37,5%, seguida por Azul (33,3%) e Gol (28,7%). Em agosto, a Latam tinha 35,3% e, a Azul, 34,5%.

Em setembro, o setor registrou 5,8 milhões de passageiros internamente, o que corresponde a 75% do total de embarques em igual período de 2019, antes da pandemia de covid-19.

No acumulado do ano, foram 41 milhões de passageiros, número 40,6% inferior ao mesmo intervalo de 2019.

O volume de carga transportado pelas companhias aéreas no mês de setembro no País alcançou 32,5 mil toneladas, 9,7% menor do que em igual período de 2019.

Segundo a autarquia, a demanda e a oferta de voos no mercado doméstico estão se aproximando do patamar pré-pandemia.

A demanda por voos (RPK) no mercado doméstico, em setembro, foi 17,8% inferior ao mesmo período de 2019.

Já a oferta (ASK) foi 17,4% menor na mesma base de comparação.

O nível de ocupação das aeronaves atingiu 81,2% no mês passado.