Os riscos de uma nova greve dos caminhoneiros

O cenário econômico complexo resultante da conjunção de uma soma de fatores negativos simultâneos, como a volta da inflação a alta dos preços dos combustíveis e o confronto político que precede as eleições de 2022, assim como os efeitos recessivos da Pandemia do Covid-19, constitui o pano de fundo ao qual se junta agora a ameaça de eclosão de uma nova paralisação dos caminhoneiros no País. O setor atacadista - distribuidor, altamente dependente da atividade transportadora, encara com preocupação esta perspectiva. Segundo o vice-presidente do Sindicato Atacadista de Produtos Químicos para a Indústria e de Drogas e Medicamentos de Porto Alegre, Arno Gleisner, o movimento, que pode eclodir, caso não haja uma mudança na política de preços dos derivados de petróleo e não ocorra um reajuste na tabela de frete, representaria uma dificuldade adicional à já existente falta e elevação de preços de alguns produtos e do transporte marítimo internacional.

Para evitar a greve, aponta, já que se trata de uma possibilidade no curto prazo, só resta alguma negociação com promessas do Congresso e do Governo Federal.

Conforme o dirigente, mesmo que o país contasse com uma participação maior de outros modais, ainda assim a paralisação seria prejudicial, já que na maioria dos casos o caminhão tem grande importância em várias etapas da cadeia de transporte, nos trechos menores e no alcance pulverizado.

Gleisner lembra ainda que a economia já está travada pela desorganização da cadeia de produção e logística, internacional e nacional, cuja solução ocorrerá, de forma paulatina, ao longo dos próximos meses.