Delivery de comida cresce 66% na América Latina com medidas de isolamento social do ano passado

O distanciamento social imposto pelas regras sanitárias da pandemia da Covid-19 ajudou a impulsionar o mercado das entregas de comida por delivery na América Latina. Essa é uma das constatações do relatório Transformação Digital na América Latina - 2021, conduzido pelo fundo de venture capital Atlantico, que traça as principais mudanças com a digitalização em diversos setores nos países latino americanos.

De acordo com o levantamento, as entregas de comida por aplicativos cresceram 66% em 2020, em comparação aos números de 2019. O setor movimentou o total de US$ 72 bilhões no último ano, muito acima dos US$ 43 bilhões do ano anterior.

A pesquisa indica que o setor de alimentos vive uma migração gradual do hábito de compras offline para o online. No mundo todo, 25% dos entrevistados já preferem fazer as suas compras de mercado online, seja para entrega em casa ou para retirada na loja. Desse total, 63% aumentaram suas compras de mantimentos online após o distanciamento social e 86% estão mais propensos a manter esse comportamento para o período pós-pandemia.

"A comodidade das entregas por aplicativo têm atraído cada vez mais compradores com o passar dos anos. Ifood, no Brasil, e Justo, no México, têm sido os grandes destaques na América Latina', explica o managing partner do Atlantico, Julio Vasconcellos.

O mercado de compras online no varejo também tem tido um grande peso nos últimos anos, principalmente por uma particularidade: o domínio e fortalecimento de três principais empresas em cada um dos países latino-americanos. De acordo com o relatório, em 2019 elas representavam 30% das movimentações no varejo, percentual que passou para 37% no ano passado.

No Brasil e na Argentina o domínio é maior ainda. Em 2020, 64% das movimentações no varejo brasileiro aconteceram pelo Mercado Livre, Magalu e B2W. Na Argentina, esse percentual é ainda maior: 75%, com domínio do Mercado Libre, Garbarino e Fravega. O cenário no México é o inverso, com apenas 34% das movimentações acontecendo em três empresas: Mercado Libre, Amazon e Walmart.

Essa alta também vem sendo registrada nas compras feitas em lojas internacionais em toda a América Latina, equiparando com os dados do comércio eletrônico doméstico. A Taxa de Crescimento Anual Composta das compras feitas nos e-commerces estrangeiros tem sido de 12%, enquanto no doméstico tem sido de 11.5%.

Em 2018, foram gastos US$ 178 bilhões no e-commerce, com 83% sendo no mercado doméstico e 17% no internacional. A expectativa é de que neste ano os valores alcancem a casa dos US$ 230 bilhões, sendo 86% no mercado doméstico. Já em 2023, os consumidores latino-americanos devem gastar US$ 307 bilhões em e-commerce, voltando ao patamar de 83% no mercado doméstico.