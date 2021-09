Estado investirá R$ 5,5 milhões em rodovia do Norte gaúcho

Na quinta-feira passada, o governador Eduardo Leite assinou convênio para a pavimentação de trecho de um estrada em Barra do Rio Azul, na região Norte.

O termo prevê a pavimentação de 4,7 quilômetros, com investimento de R$ 5 milhões do Estado e de R$ 550 mil do município. Essa etapa da obra concluirá o trecho até o limite com Aratiba. O segmento faz parte de via municipal de 17,7 quilômetros que liga Barra do Rio Azul a Aratiba e a Erechim, e também é caminho para Itatiba do Sul.

"Estamos aqui para celebrar não só a pavimentação dos trechos, essencial para o desenvolvimento da região, mas também para exaltar a construção do conjunto de ações que estão colocando o RS em uma posição de olhar para frente com mais confiança. E a região do Alto Uruguai é a que mais receberá investimentos no programa Avançar, um valor de R$ 220 milhões", detalhou o governador.

A partir da assinatura, o município poderá licitar e contratar uma empresa para executar os trabalhos. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) fiscalizará a obra e repassará os valores.

Barra do Rio Azul foi um dos primeiros municípios contemplados no programa Avançar, que prevê investimentos de R$ 1,3 bilhão em obras de infraestrutura viária. A prefeitura já havia recebido R$ 3 milhões de recursos do Estado para a pavimentação de 5,3 quilômetros da via municipal. O município contribuiu com R$ 1,2 milhão.

"Estarmos presentes com tanta representação da Assembleia Legislativa deixa clara a dimensão da importância, não só da região, mas de quanto se faz necessário o programa Avançar. A região do Alto Uruguai não só produz riquezas, mas também tem capacidade de contribuir com o Estado", afirmou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

"Queremos destacar uma das principais ações do Daer, que é justamente as parcerias com os municípios. Sempre foi algo difundido, incentivado, e hoje estamos celebrando duas dessas parcerias. A primeira obra já foi executada, e agora, assinamos outro convênio. Ainda temos extensão a pavimentar, mas já é a concretização desse sonho das cidades de Erechim, Barra do Rio Azul e Aratiba, e já se verifica a transformação que essa estrada está trazendo para a comunidade", disse o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

O Avançar ainda prevê a atualização do projeto do acesso municipal de Barra do Rio Azul a Itatiba, programado para o primeiro semestre de 2022. A partir da atualização do projeto, o trecho estará apto também a receber recursos para a pavimentação.