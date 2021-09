Porto do Rio Grande bate novo recorde de movimentação

A Superintendência dos portos do Rio Grande do Sul (Portos RS) divulgou na semana passada o resultado das movimentações do período de janeiro a agosto em seus três portos públicos e do complexo do Superporto do Rio Grande. O balanço é realizado mensalmente pelo setor de estatística do Porto do Rio Grande.

Nesse período, os portos de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre registraram aumentos em suas movimentações, números que demonstram o impulsionamento da economia do Estado através de suas hidrovias. O principal destaque é o Porto de Pelotas, que registrou uma variação positiva de 42,88% em relação ao mesmo período do ano passado.

O Porto do Rio Grande registrou em agosto o melhor mês de sua história, superando o recorde conquistado em maio deste ano. No oitavo mês de 2021, o cais público rio-grandino atingiu a marca de 4.704.476 toneladas, um aumento de 23,40% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Até agora, o Porto do Rio Grande soma 30.026.626 toneladas movimentadas de janeiro a agosto, número 13,29% maior do que nos primeiro oito meses de 2019, quando a movimentação atingiu 26.505.138 toneladas. O principal destaque segue sendo a madeira, com uma variação de 218,43% em relação ao mesmo período de 2020.

A lista é seguida por ureia (38,44%); farelo de soja (18,17%); trigo (17,24%); soja em grão (5,39%); e demais mercadorias (4,92%). O destino das exportações do Porto do Rio Grande tem a China na primeira posição (60,02%); seguida por Coreia do Sul (5,09%); EUA (3,66%), Marrocos (2,48%); França (2,19%); Vietnã (2,00%) e Portugal (1,74%).

Conforme as entidades da agroindústria gaúcha estavam prevendo desde o início do ano, o mês de agosto se caracterizou como o ponto de virada na exportação da soja em grão, efetivando os números superlativos de movimentação que a grande safra deste ano no estado vem representando.

No período de janeiro a agosto de 2021, a exportação de soja em grão atingiu 9.202.831 toneladas, uma variação de 4,32% em relação à mesma janela temporal do ano passado, quando foram exportadas 8.821.500 toneladas.

O Porto de Pelotas atingiu a marca de 973.566 toneladas movimentadas no período de janeiro a agosto, número 42,88% maior que no ano de 2020. Entre as principais cargas estão as toras de madeira, clínquer e soja em grão, que movimentaram 107.506 toneladas, 24.661 toneladas e 8.787 toneladas, respectivamente.

Já o Porto de Porto Alegre tem nos fertilizantes o maior índice de movimentações, com 519.507 toneladas movimentadas de janeiro a agosto. O trigo soma 38.544 toneladas, as demais cargas atingiram 34.488 toneladas, e são seguidas por cevada, com 108.778 toneladas, e sal, com 26.706 toneladas.