Com alta demanda, motorhomes sofrem com falta de peças

Embaixo de um motorhome, há um automóvel. Essa premissa explica o problema dos empreendedores que fabricam ou alugam esses veículos: os modelos viraram tendência em meio à pandemia de Covid-19, mas há dificuldades para atender a demanda.

A falta de componentes e a inflação dos insumos - como o aço, que acumula alta próxima a 100% entre 2020 e 2021 - atrasa a produção de veículos leves e pesados. Por consequência, há aumento nos custos e demora na entrega de componentes para a montagem das casas sobre rodas.

"Tivemos dificuldade em 2020 por conta da pandemia e do atraso das importações. Algumas peças que deveriam ter chegado no primeiro semestre só desembarcaram no final do ano passado", diz o engenheiro Júlio Lemos, que é um dos fundadores da Estrella Mobil Motorhomes.

Os problemas de montagem ocorrem em meio ao aumento da procura. Segundo os dados da Estrella Mobil, as vendas cresceram 60% na comparação entre os primeiros sete meses de 2020 e de 2021. "Quando surgiu a pandemia, começaram a aparecer aquelas pessoas que, mesmo antes da quarentena, já pensavam em um novo formato de viajar ou que não sabiam que existia a cultura de motorhome no Brasil", afirma Lemos. "A pandemia não foi um empurrãozinho, mas, sim, um grande pontapé para esse crescimento."

A Vandão Motorhomes, empresa focada no aluguel, registrou crescimento da demanda em períodos cujas atividades eram mornas. Hoje a lista de espera tem 175 nomes cadastrados.

"Estamos com muita dificuldade para encontrar peças -principalmente as importadas- para montar os motorhomes que alugamos, e os veículos zero-quilômetro aumentaram bastante", diz Aline Frediani, diretora de marketing da empresa.

O aluguel de um motorhome é calculado com base no número de diárias e na quilometragem rodada. Viajar com um veículo para seis adultos por sete dias (média de 2.500 quilômetros) custa R$ 7.927 na Vandão, com taxas de seguro e limpeza inclusas.

Os problemas de fornecimento afetam os planos futuros. Segundo Aline, a empresa pretende substituir os veículos com mais de três anos de uso até o fim de 2022, mas a escassez de componentes tende a perdurar.

Ao mesmo tempo, é preciso fazer um planejamento que considere mudanças no mercado de motorhomes. "Acreditamos que, com a regularização das atividades [após as restrições da pandemia], a demanda será menor no próximo ano, a tendência da procura é diminuir", afirma Aline.

Segundo a Estrella Mobil, o perfil do público mudou com a Covid-19. Em 2018, 80% dos compradores eram aposentados e profissionais liberais. Apenas 20% das vendas eram direcionadas a um cliente com idade até a faixa dos 40 anos.

Com a Covid-19, houve aumento do interesse pelos veículos entre pessoas mais jovens, e as vendas nesse segmento passaram dos 20% para 35% do total.

O aumento do preço das vans que servem de base para a maior parte dos motorhomes tem pressionado os construtores. Hoje um furgão Renault Master é comercializado por a partir de R$ 206,8 mil. Em janeiro de 2020, o preço sugerido era de R$ 115 mil.

Segundo a Estrella, um motorhome para quatro adultos custa, em média, R$ 380 mil. Trata-se de um veículo com valor elevado, mas a procura segue alta. "Estamos ampliando a fábrica para nos adequar à demanda. Hoje nosso prazo de fabricação varia de quatro meses para veículos menores e até 12 meses para os caminhões