Ação reverte compra de passagem em plantio voluntário de árvores

A Viação Ouro e Prata completa 82 anos este mês e, em comemoração, promove o plantio de 82 mudas de árvores nativas, nesta terça-feira, 21 de setembro, Dia da Árvore. O número representa o tempo de vida da empresa e marca o início de um plantio que pretende chegar ao número de passagens vendidas na mesma data no site da empresa. Cada passagem adquirida pelo site será revertida no plantio de uma muda de árvore.

O plantio será em uma área de preservação permanente em Gravataí, na Escola de Ensino Fundamental JOCUM (https://jocumpoa.com.br), com o auxílio dos estudantes. Uma palestra para as turmas, orientada por Biólogos da Eccaplan Consultoria em Sustentabilidade, parceira da Ouro e Prata, também integra a ação. Com o plantio solidário, é estimado que 66.700kg de CO2eq* sejam evitados (*CO2 equivalente é a soma dos gases do efeito estufa, em uma única unidade de medida).

"Ao reforçar nosso compromisso socioambiental, contribuímos com a redução dos impactos no meio ambiente e inspiramos outras empresas e pessoas a realizarem ações voltadas à sustentabilidade", afirma Luana Fleck, Diretora da Ouro e Prata.

Em relação ao meio ambiente, através da coleta de água da chuva, a Ouro e Prata garante que 300 mil litros de água por mês deixem de ser retirados do meio ambiente para lavagem e descarga dos ônibus. Além disso, há um sistema de reaproveitamento da água para que ela possa ser reutilizada para lavagem da parte externa da frota.

A companhia tem um programa de direcionamento de resíduos em que são destinados todo lixo e sucata das operações, com um processo de tratamento e reciclagem do material. Uma média anual de 66,6 mil quilos de peças da manutenção e materiais de escritório são reaproveitados por parceiros, evitando o uso de aterros sanitários.

Todos os ônibus da empresa são abastecidos com aditivos especiais, que reduzem a emissão de poluentes e participam do programa Despoluir, Programa Ambiental do Transporte, que envolve CNT e SEST/SENAT, sendo uma empresa premiada na categoria de veículos de longo percurso. Além disso, há uma média anual de 18.900 litros de óleo que são coletados e destinados para o seu devido tratamento.

"Os dados do Painel Internacional sobre a Mudança Climática, divulgado no mês passado, mostram a urgência de ações coletivas em prol do meio ambiente. Nossa história sempre teve esta preocupação e é urgente continuar fazendo nossa parte em busca da sustentabilidade", destaca Luana.

Atualmente, a Ouro e Prata conta com 250 ônibus em sua frota nacional, atuando em âmbito intermunicipal (no Rio Grande do Sul), interestadual (em 10 estados brasileiros: RS, SC, PR, SP, MS, MT, TO, GO, PA e MA) e internacional, com operação na Argentina. Opera uma das maiores linhas rodoviária do Brasil, ligando Porto Alegre a Santarém (PA) com 4.002 quilômetros.