Obras finais da pista do Aeroporto Salgado Filho são retomadas

As máquinas voltaram a operar na obra da ampliação da pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho , em Porto Alegre. Os trabalhos foram retomados esta semana, após interrupção em abril à espera da conclusão da remoção da Vila Nazaré, que se completou em julho . As intervenções se concentram na chamada Resa, área de escape das aeronaves.