Com crescimento de 35% desde 2019, Pathfind busca alcançar receita de R$ 120 milhões em três anos

A Pathfind, negócio de otimização de custos logísticos, cresceu 35% ao ano desde o ano retrasado. Para 2021, a empresa pretende dobrar de tamanho e alcançar a marca de R$ 30 milhões. A estimativa se baseia na escalada da digitalização, que deve permanecer forte nos próximos anos. Dos 2 milhões de caminhões e 7 milhões de comerciais leves do país, a Pathfind planeja atender 7% do segmento, diminuindo os custos com viagens e deslocamentos.

A Covid-19 foi responsável pela aceleração do processo de digitalização nas empresas, em decorrência do aumento de dois dígitos no e-commerce, o que favoreceu a demanda por logística e roteirização no período. "A primeira explicação do "boom" que houve na inteligência tecnológica da logística, nos softwares, foi em função da digitalização", comenta Antonio Wrobleski, presidente do Conselho da Pathfind. Das 420 empresas atendidas, 85 chegaram após a crise pandêmica, como Carrefour, Volvo e outros nomes relevantes do mercado.

Para o cenário pós-pandemia, a empresa já definiu uma estratégia que visa alcançar a receita de R$ 120 milhões nos próximos três anos, além de ser avaliada em pelo menos R$ 1 bilhão. Wrobleski acredita que 40% desse crescimento virá em consequência do e-commerce, e os 60% restantes dos fabricantes de produtos aos varejistas, o que significa, em números, monitorar 150 milhões de km por mês.

Hoje, as soluções da marca conseguem entregar uma frota que gera economia de 15% a 20% aos clientes, desenvolvendo o conceito de empresa verde, com redução de óleo diesel e combustível. Após atingir os objetivos traçados para os próximos anos, a Pathfind anseia partir para a abertura de capital, vislumbrando no IPO a possibilidade de expandir ainda mais a atuação da marca.