Utilização de biometria no embarque avança nos aeroportos

O passageiro que deixou de circular pelos aeroportos desde o início da pandemia e planeja voltar na próxima temporada de viagens de verão deve encontrar mudanças com a adoção da tecnologia de embarque por reconhecimento facial biométrico, segundo as projeções do Ministério da Infraestrutura.

Até dezembro deve ser definido o modelo de negócios, última fase antes da comercialização da tecnologia, que vem sendo testada nos últimos meses com a coordenação da SAC (Secretaria de Aviação Civil). A avaliação é que existe interesse das companhias aéreas e aeroportos privados em adotar o modelo.

O ministério diz esperar que o consumidor não tenha aumento no preço das passagens porque o embarque digital reduz custos operacionais das companhias aéreas, como a diminuição do tempo de aeronave em solo.

A fase de testes chegou neste mês aos dois últimos aeroportos do projeto piloto, Brasília e Ribeirão Preto (SP). Segundo o ministério, o teste vai servir de showroom para as dez empresas de tecnologia que participaram doando as interfaces de leitura biométrica para rodar o programa desenvolvido pelo Serpro, empresa federal de tecnologia.

Chamado de Embarque Seguro, o projeto já foi testado em destinos como Florianópolis, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo em parceria com as companhias aéreas.

Mais de 2,6 mil brasileiros fizeram check-in até hoje e embarcaram nos aviões só com a identificação do rosto, sem cartão de embarque e documentos de identidade. A operação dura cerca de três segundos por passageiro, de acordo com a pasta.

O programa também atende a todos os preceitos da LGPD, garantindo a proteção total dos dados dos usuários. "A solução tem por premissa a segurança no tratamento dos dados pessoais contra uso indevido ou não autorizado. Os dados, que precisam ser utilizados para o embarque com reconhecimento facial, não são compartilhados com terceiros, e o passageiro tem que assinar um termo de consentimento para o uso", diz o presidente do Serpro, Gileno Barreto.

"A tecnologia é inovadora, de classe mundial e combina validação biométrica e análise de dados, garantindo uma conferência precisa, ágil e segura da identidade dos passageiros, que, assim, podem viajar com mais conforto e tranquilidade", completa ele.

No momento do check-in no aeroporto, o passageiro é convidado a participar do Embarque Seguro. Após concordar, a pessoa recebe uma mensagem, no celular informado por ela, solicitando autorização para a obtenção de seus dados, incluindo CPF e uma foto. Com o consentimento, o atendente da companhia aérea, utilizando o aplicativo do Serpro, realiza a validação biométrica do cidadão, comparando os dados e a foto, tirada na hora, com as bases governamentais.

O Embarque Seguro faz parte da transformação digital promovida pelo governo federal no País. "O reconhecimento facial, que dispensa o uso de documentos em papel, é mais uma solução tecnológica que estamos oferecendo para estimular a aceleração digital do país. A iniciativa representa a evolução do Estado brasileiro, que cada vez mais se moderniza, reduz a burocracia, promove a melhoria dos serviços públicos e fomenta o crescimento do Brasil", destaca o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Caio Mario Paes de Andrade.

"É a tecnologia melhorando cada vez mais a vida do cidadão, que agora não precisa perder tempo em filas, comprovando sua identidade de forma ágil e totalmente segura", complementa.