Governo determina ajuste de concessões para isentar moto de pedágio

O plano do presidente Jair Bolsonaro de isentar motociclistas de pedágios em rodovias federais avançou dentro do governo. Na quinta-feira passada, o Diário Oficial da União (DOU) trouxe portaria do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, determinando que a retirada da cobrança deverá vigorar em pelo menos 11 projetos de concessão em andamento.