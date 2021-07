Portos gaúchos têm primeiro semestre de recordes

O Porto do Rio Grande, principal complexo do sistema hidroportuário gaúcho, obteve o melhor primeiro semestre de sua história, com uma movimentação de 20,8 milhões de toneladas.

Analisando a movimentação de cargas em uma abordagem através de segmentos específicos, pode-se afirmar que, ao longo dos seis primeiros meses do ano, foram 7,1 milhões de toneladas de carga geral, 12,07 milhões de toneladas de granéis sólidos e outras 1,6 milhões de toneladas de granéis líquidos.

A liderança das exportações continua com as remessas de soja em grão, porém as cargas de madeira foram as que apresentaram maior incremento percentual no período em relação ao ano passado, demonstrando um aumento de mais de 315%.

A lista de destaques de exportação, quando comparadas com o mesmo período do ano passado, é composta ainda por trigo (69,01%), farelo de soja (24,02%), fumo (23,97%) e cavaco de madeira (21,11%). O principal destino destas cargas segue sendo a China, representando 57% de todo o volume exportado.

Assim como Rio Grande, o Porto de Pelotas registrou números recordes de janeiro a junho deste ano, com uma movimentação de 704,6 mil toneladas - o melhor primeiro semestre de sua história. Em comparação com o mesmo período de 2020, o aumento foi de 32,25%.

A movimentação de toras de madeira atingiu 559,1 mil toneladas no semestre no porto pelotense, enquanto o clínquer chegou a 128,7 mil toneladas e a soja em grão a 24,7 mil toneladas.

Já em Porto Alegre, os fertilizantes seguiram liderando o ranking, com 399,2 mil toneladas. A lista de movimentações é seguida pela cevada, com 84,2 mil toneladas; trigo, com 32 mil toneladas; e sal, com 20,2 mil toneladas. No período, houve aumento de 28,27% em relação aos seis primeiros meses do ano passado.