Setor atacadista garante abastecimento na pandemia

A crítica situação nacional vivenciada durante o longo período de avanço da Pandemia do Covid-19, veio confirmar, mais uma vez, a importância estratégica do setor de distribuição como instrumento garantidor do pleno abastecimento do mercado consumidor, segundo destaca o presidente do Sindiatacadistas , empresário Zildo De Marchi.

Reforça sua avaliação lembrando que esta contribuição do atacado teve relevância especial no suprimento de mercadorias para o chamado comércio de vizinhança – o pequeno varejo - num processo de capilarização voltado às comunidades das periferias. “Isto contribuiu para fechar o círculo virtuoso representado pelo auxílio emergencial do governo destinado à população de menor renda”, salienta o dirigente empresarial gaúcho.

Zildo De Marchi argumenta que esta função do atacado deveria ser melhor reconhecida pelas autoridades através da adoção de políticas de fortalecimento das empresas do setor com ações de apoio nas áreas creditícia e fiscal, entre outras. Igualmente, preconiza a continuidade dos investimentos com recursos públicos e privados resultantes de concessões e PPPs para a melhoria da infraestrutura de transportes de forma a reduzir o elevado custo da logística do RS, que penaliza fortemente a atividade de distribuição.