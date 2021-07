Maersk lança serviço de frete aéreo no Brasil

A Maersk, maior empresa de logística integrada de contêineres do mundo, lança no Brasil seu serviço de agenciamento de carga aérea. A expansão da rede intermodal da companhia, que oferece soluções logísticas por terra, mar e agora ar, é uma das estratégias globais da empresa.

Segundo Mauricio Coelho, Head de Frete Aéreo da Maersk para Costa Leste da América do Sul, trata-se de um serviço abrangente: "o frete aéreo atenderá os clientes da Maersk que já operam em outras modalidades e para aqueles que precisam apenas dessa solução. Ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, o serviço atende diversos perfis de volumes", explica o executivo. "Desde remessas menores a motores, turbinas e cargas oversized podem ser transportadas pelo modal aéreo. O serviço complementa o portfólio de expertise do grupo com uma opção focada principalmente em quem busca menores tempo de trânsito", ressalta Coelho.

Para oferecer um transporte aéreo adequado, a Maersk levou em conta os principais contratempos de seus clientes que já operavam ou não com transporte de cargas aéreas e buscou solucioná-los. "Entre as demandas que esse serviço resolve, estão: contratação de um único fornecedor com expertise e grande oferta de soluções, capacidade de atender os mercados globais com estrutura própria, problemas com tempo de espera e atrasos, mudanças de planejamento e demanda, atraso ou perda no processo de produção, lançamento de produtos, transporte de mercadorias valiosas e com volume reduzido e redução de inventário em trânsito, por exemplo", conta Coelho.

"Nosso grande diferencial é a conectividade com os outros modais que oferecemos aos clientes que buscam simplificar sua cadeia logística", avalia o Head de Frete Aéreo da Maersk para Costa Leste da América do Sul.