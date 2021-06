Crise hídrica e conta de luz elevam busca por alternativas

O aumento na conta de luz dos brasileiros, com a vigência da bandeira vermelha tipo 2, a mais alta no País, durante o mês de junho, tem levado muitos consumidores a buscar meios alternativos para aliviar os custos com a eletricidade. A crise, que se dá por conta da escassez hídrica no setor elétrico e o uso em massa das termelétricas fósseis, caras e poluentes, já eleva os gastos em todos os setores, tanto comercial quanto residencial.

Segundo levantamento do Portal Solar, holding de energia solar no País, o interesse em projetos fotovoltaicos em telhados e pequenos terrenos cresceu 117% de janeiro a maio deste ano, período em que o País entrou na crise de abastecimento energético.

Embora tenha crescido muito nos últimos anos, o Brasil tem grande potencial de ampliação para o mercado de compra e venda de energia. Geralmente, as empresas no Brasil compram energia em um ambiente de livre mercado. Os consumidores podem adquirir eletricidade no atacado - e, assim, recorrem a estruturas de contratos de energia renovável, como os acordos de compra de energia.

Outra tendência que vem ganhando força é a de compra de energia. Mas como estruturar as melhores estratégias para fazer esta negociação de forma eficiente? Desde o início da década de 2000, quando foi criado o ambiente de contratação livre, o mercado de energia passa por constantes alterações estruturais - regulatórias que, junto com questões macroeconômicas e aspectos específicos inerentes ao mercado de energia, dificultam a previsibilidade da direção do setor.

Segundo Mathieu Piccin, diretor de Serviços de Energia e Sustentabilidade da Schneider Electric para América Latina, 2021 ainda deva apresentar alguns sintomas do que aconteceu na crise de 2020: imprevisibilidade da carga, mudanças regulatórias e incerteza hidrológica.

Do ponto de vista do consumidor, o mercado de energia de 2021 deve continuar apresentando muitas oportunidades e um book de alternativas para cada perfil de cliente que queira atingir metas econômicas e/ou de sustentabilidade. As práticas do mercado, ao longo dos anos, tendem a enxergar a energia como serviço em vez de produto, o que acaba abrangendo as alternativas para os consumidores que desejem eficiência na compra de energia.

Embora o mercado livre de energia esteja caminhando em direção a uma abertura cada vez maior, atualmente, ainda existem alguns pré-requisitos que as empresas precisam atender para que possam comprar energia neste mercado.

Não há restrições quanto ao segmento em que as empresas atuam, porém, um dos principais pré-requisitos refere-se à demanda contratada junto à distribuidora, sendo que a soma de todas as unidades consumidoras que possuírem mesma raiz de CNPJ e estiverem localizadas no mesmo submercado - divisões do SIN (Sistema Interligado Nacional) -, deve atingir o mínimo de 500 kW para que sejam elegíveis a migrar para o mercado livre de energia.

Ao cliente, cabe assimilar os conceitos de gestão internamente, adaptando procedimentos quando necessário e otimizando o processo de tomada de decisão para que a estratégia esteja 100% alinhada com os objetivos de negócio da empresa e para que haja celeridade no momento em que as melhores oportunidades surgirem.

Além de entender o melhor momento para a contratação de energia, definir os volumes e os prazos do contrato também são itens fundamentais para que o consumidor se beneficie a médio e longo prazo. Ademais, não é apenas no âmbito financeiro que há formas eficientes de se contratar energia, mas também no que diz respeito à sustentabilidade, uma vez que existem contratos de energia que beneficiam o consumidor ao reduzir suas emissões de gás carbono já que são provenientes de fontes de geração renovável.

Essas são algumas das justificativas pelas quais o apoio de uma consultoria especializada no setor é recomendada para consumidores de energia que buscam extrair o melhor de suas estratégias de contratação.