Transportar com menos poluição é desafio das frotas

Disponível em mais de 100 postos das regiões Norte e Nordeste, esse combustível "mais verde" da Dislub - que tem reconhecimento internacional e certificação pelos organismos da ONU - é utilizado no transporte público da Alemanha, virou política pública na Colômbia e está disponível ao consumidor em postos nos Estados Unidos e Argentina, em países na Europa, Ásia e Oriente Médio. Além de estar presente em frotas de caminhões e navios, geradoras de energia e várias das maiores companhias de petróleo do mundo.

Para os veículos em geral, já existe uma gasolina ecoaditivada, que polui até 50% menos e ainda traz economia de combustível de até 10%. Isso graças a um catalisador que vem na formulação de fábrica, com tecnologia GreenPlus, e permite melhora do desempenho do motor, aumento de rendimento do combustível e redução da emissão de gases poluentes.

"Se alguém adulterar a solução, é crime", afirmou a química, explicando que o Ibama e a Polícia Rodoviária Federal fazem fiscalização dos veículos. Medidas como essas integram a Resolução do Conama nº 403/2008, que traz exigências para o controle da poluição do ar. Entre elas, limite de emissão, incorporação de dispositivos ou sistemas para o gerenciamento do motor e características do combustível.

Na prática, o produto não se mistura com o combustível, nem é inflamável. Ele fica em um compartimento à parte e atua no Sistema de Redução Catalisadora (SCR) reduzindo em 98% as emissões de NOX (Óxido de Nitrogênio). Lucemila acrescenta que o produto é registrado e certificado pelo Inmetro e passa por avaliações periódicas.

Só há um detalhe: como manter operando toda essa ginástica logística de veículos pesados movidos a diesel, entre eles, caminhões, ônibus e carretas, com menos poluição e dentro da lei? Segundo a química e também responsável técnica da Arla Brasil, Lucemila Bonifácio, os gases desses tipos de transporte já estão menos poluentes. Isso porque, desde de 2012, é obrigatório que esses tipos de veículos já saiam de fábrica com compartimento para abrigar uma solução à base de ureia. Esse agente interage e neutraliza os gases poluentes que saem do escape.

O segmento alcançou o valor de R$ 87,4 bilhões de vendas, só no Brasil. Na lista, alimentos, insumos diversos, aparelhos eletroeletrônicos, vestiário, medicamentos, além de equipamentos domésticos e itens para criar o novo cantinho do lar: o home office.

O trabalho remoto e as restrições esquentaram os motores da frota logística, que precisou ampliar a estrutura e viagens para atender os inúmeros pedidos feitos pela internet. Segundo levantamento da Ebit Nielsen, o e-commerce teve incremento de 41% ano passado, na comparação com 2019.

Tecnologia aplicada em e empilhadeiras elétricas reduz emissão de gás carbônico

"Também temos 20% menos consumo de energia e mais do que o dobro de vida útil quando comparado a equipamentos com bateria de chumbo-ácido", explica Rosas, que também destaca a garantia da bateria de lítio Jungheinrich de 5 anos, independentemente do número de horas de funcionamento.

O gerente destaca ainda os benefícios trazidos pelas empilhadeiras elétricas com bateria de íon-lítio. "Estes equipamentos com cargas de oportunidade são muito seguros e têm 100% da bateria carregada em, no máximo, 80 minutos. Diferentemente das máquinas elétricas com bateria de chumbo-ácido, elas não requerem sala de bateria tampouco manutenção diária."

O contrato de locação da M. Dias Branco inclui equipamentos e manutenção a um custo mensal fixo definido. "Nós cuidamos de tudo, pois a expertise do ramo de empilhadeiras é da Jungheinrich. Ou seja, a M. Dias Branco não precisa mais se preocupar com estoque de peças, manutenção, capacitação de técnicos, aquisição de ativo etc. Dessa forma, o tempo que o cliente ganha por não se preocupar com equipamentos, passa a investir efetivamente no seu processo produtivo", ressalta Rosas.

Os números comprovam a proporção da mudança: a M. Dias Branco deixou de emitir, aproximadamente, 8,1 toneladas de CO2 por mês. Essa troca de equipamentos a combustão pelas empilhadeiras com bateria de lítio equivale a cerca de 112 mil árvores por ano que são salvas para compensar as emissões de CO2. Segundo estimativas da empresa, a economia chegará a R$ 12,2 milhões no contrato firmado de 84 meses.

Nesse sentido, a M. Dias Branco, empresa de alimentos detentora de marcas como Vitarella, Adria, Piraquê e Richester, buscou parceria com a Jungheinrich, uma das líderes globais em soluções de intralogística, para substituir todas as suas empilhadeiras a combustão e com baterias de chumbo-ácido em equipamentos elétricos com baterias de íon-lítio.

Circular Brain e Kangu investem em logística reversa

A Circular Brain, Circulartech do Brasil de soluções digitais para a economia circular dos resíduos eletroeletrônicos, e a Kangu, rede colaborativa e tecnológica de logística, estabeleceram uma parceria para integração de seus sistemas. O projeto, que entrará em funcionamento no mês de agosto, disponibilizará a operação de reversa para 11.671 pontos de entrega.

Por meio da parceria, o Ecossistema Think Circular poderá ofertar para fabricantes e importadores de produtos eletroeletrônicos sistemas de logística reversa de produtos com cobertura nacional. A solução engloba um portal customizado para cada fabricante no qual os consumidores domiciliares podem localizar o ponto de descarte mais próximo e obter o código de postagem gratuita.

Os pontos de descarte podem ser agências dos correios ou os mais de cinco mil pontos Kangu já em operação, localizados em pequenos estabelecimentos comerciais, mais próximos do consumidor, em especial em grandes capitais. "No momento inicial de nossa parceria com a Kangu, fabricantes e importadores de eletroeletrônicos poderão cumprir 100% das metas geográficas e populacionais de seus programas de logística reversa, previstas para os próximos 5 anos, já no primeiro ano de atividade por uma fração dos custos de outros sistemas e com grande melhoria de eficiência, devido a capilaridade de nossos operadores ambientais, que hoje estão presentes em 12 estados e até o final do ano estarão presentes em mais de 20 estados, assim como dos pontos de coleta, reduzindo o custo, tempo e impacto ambiental do transporte destes resíduos, com total rastreabilidade e conformidade legal, gerido de forma online como é a característica da economia digital", afirma Marcus Oliveira, Founder da Circular Brain.

Para fazer parte da rede Think Circular, processadores ambientais de eletroeletrônicos precisam atender critérios ambientais, documentais e de saúde e segurança, pré-estabelecidos, além de passar por treinamento específico em procedimentos da plataforma e da Norma ABNT NBR 16.156:2013. De acordo com o CEO da Kangu, Marcelo Guarnieri, cada vez mais essa será uma tendência no mercado. "Pensar em sustentabilidade dentro das empresas vai ser mais comum do que imaginamos. Quando criamos a Kangu, desenvolvemos a sustentabilidade como um dos nossos principais pilares de atuação. A parceria com a Circular Brain é mais uma iniciativa nesse sentido. Disponibilizar a nossa rede de Pontos Kangu para realizar a logística reversa desses produtos eletroeletrônicos é uma forma de incentivar cada vez mais o consumidor já que estaremos mais próximos dele".

Os sistemas de logística reversa pós-venda e pós-consumo individuais, bem como em projetos de Trade-in Digital de eletroeletrônicos e soluções corporativas para Disposição de Ativos de TI (ITAD) já estão sendo implementados para os fabricantes e importadores de eletroeletrônicos clientes da Circular Brain, que vêm acompanhando o interesse crescente das empresas e pessoas no que diz respeito a economia circular. Uma pesquisa realizada em 2019, pela agência norte-americana Union Webster, concluiu que 87% dos brasileiros preferem consumir produtos e serviços de empresas que praticam a sustentabilidade nos seus processos.

Percebendo a mudança de cenário, as duas startups, que com suas soluções inovadoras, trazem a resolução para um tema que há mais de dez anos impacta o setor de eletroeletrônicos - a situação da reversa. Agora empresas de todos os portes poderão atrelar a consciência ambiental aos sistemas de logística, melhorando a entrega e devolução de produtos. Uma vez que o compromisso legal esteja estabelecido, as companhias terão um diferencial para o consumidor e um ativo de marca.