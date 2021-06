Pontualidade faz a diferença na logística de entregas

De acordo com declaração de 2020 do Procon-SP (Programa de Proteção e Defesa ao Consumidor), o atraso ou a não entrega de produtos ainda é a principal reclamação feita por consumidores de e-commerce. O descumprimento por parte do fornecedor dá ao cliente o direito de exigir a entrega dentro dos termos da oferta, aceitar outro produto ou serviço equivalente ou desistir da compra com restituição do valor monetariamente atualizado, em concordância com o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor.

Em um mundo em que o tempo vale mais que ouro e a competitividade do mercado engole negócios fora do ritmo acelerado, a gestão de prazos de entrega é fator crucial quando o assunto é satisfação do cliente. Isso quer dizer que, quanto menor a janela de tempo entre o momento do despertar do desejo ou da necessidade no consumidor e a chegada do produto em suas mãos, melhor será a sua experiência de compra.

Esse conceito explica a maior preocupação em investir em planejamento logístico nos últimos tempos, sentida tanto pelas organizações privadas quanto públicas. No caso das empresas, para que o plano de distribuição não sobrecarregue a rotina corrida, é muito comum a contratação de especialistas.

"O ponto chave da pontualidade são os procedimentos operacionais, ou seja, o cuidado em cumprir os prazos determinados em todo o percurso, como carregamento, paradas para abastecimento e armazenamento, para que, no fim, o consumidor receba o produto em tempo", explica Alessandro Baamonde, gerente nacional de vendas da Costa Brasil.

Esse compromisso, explica o executivo, faz parte de uma boa gestão, responsável por fidelizar cada vez mais clientes, que certamente compartilharão sua boa experiência com outros potenciais consumidores, gerando, assim, um buzz marketing bem efetivo. É preciso um plano de ação que considere possíveis imprevistos e oriente a solução para eventuais problemas no menor tempo possível, criando uma blindagem contra episódios inesperados.

Baamonde explica que a operação de transporte multimodal traz um efeito positivo na previsão de entrega, pois cria opções de envio da carga caso aconteça algum imprevisto em um dos modais. "Os clientes cada vez mais cobram pontualidade nas operações, as empresas querem reduzir seus estoques e trabalhar cada vez mais no just in time pela competitividade de mercado", acrescenta o gerente defendendo a tendência de investimento em logística de qualidade.

E, para que os comércios eletrônicos aprimorem seu sistema de distribuição, Baamonde aconselha ao máximo a otimização de rotas: buscar reunir cargas com a mesma região de destino final a fim de reduzir custos de transporte e respeitar os prazos com maior exatidão.