Com crescimento do delivery, logística de entrega se destaca

Com a quarentena, ressonância do novo coronavírus, muitos estabelecimentos precisaram mudar o formato de atuação. Entre eles, os restaurantes. Dessa forma, o delivery virou tendência: a possibilidade de realizar entregas fez a diferença. O setor, inclusive, cresceu e se desenvolveu.

Seja pela adesão a novas plataformas de entrega ou aumento de pedidos, os números dos deliverys foram positivos no ano de 2020. De acordo com dados disponibilizados pelo Statista, entre março e abril do ano passado houve aumento de 155% em relação aos usuários de plataformas como Rappi, iFood e Uber Eats - o estimado era de apenas 30%. Estas, por sua vez, cresceram 94,67% quando comparado com o mesmo período de 2019.

Ainda citando o Statista, foi possível observar que o aumento na recorrência dos pedidos chegou a 975% no ano de 2020. Sendo assim, o Brasil se tornou destaque no segmento de delivery em toda a América Latina, uma vez que concentra 48,77% de todos os pedidos realizados na localização.

Por fim, o Statista declara que, segundo análises, espera-se mais crescimento do setor no ano de 2021: até o mês de dezembro, US$ 6,3 trilhões devem ser movimentados em todo o mundo.

Se antes as vendas dos restaurantes, lanchonetes, padarias e mercados eram feitas presencialmente em 51% das vezes, agora, isso mudou. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva, hoje, 81% de todas as vendas são feitas a distância, com entrega marcada.

Por esse motivo, o olhar para a logística das entregas se acentuou: o que é preciso para que os pedidos cheguem em boas condições? As embalagens são resposta muitas vezes. Edson Bueno da Cruz, sócio-fundador da DPCPack, viu os negócios terem resultados expressivos como reflexo da situação atual.

"Vendemos embalagens que são peça-chave para entregas via delivery. Durante a pandemia, tivemos um crescimento de 35% nas vendas", explica o empreendedor. A empresa, que tem foco na culinária oriental, escolheu o setor por admirar a gastronomia do continente.