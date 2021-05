Apesar da pandemia, transporte sobre trilhos projeta alta

Apesar dos reflexos provocados pela pandemia da Covid-19 no transporte de passageiros sobre trilhos, a expectativa do setor é que 2021 seja um ano de crescimento nos investimentos ferroviários no País. De acordo com a ANPTrilhos (Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos), o setor ainda estará em crise no decorrer deste ano, já que não há perspectiva de retomada expressiva da demanda.

Enquanto em 2020 os investimentos não representaram 6 quilômetros de expansão da malha ferroviária urbana, neste ano há algumas possibilidades, porém voltadas a possíveis concessões a serem feitas por governos estaduais.

"São os casos das concessões das linhas 8 e 9, o VLT de Brasília e o Trem Intercidades", disse.

Em relação às inaugurações, estão previstos para 2021 um novo trecho com 1,5 quilômetro de vias e 1 estação (Vila Sônia) na Linha 4-Amarela, outro de 1,8 quilômetro e 1 estação (Jardim Colonial) na Linha 15-Prata, e 2,5 quilômetro e 1 estação (Mendes - Vila Natal) na Linha 9-Esmeralda, todas em São Paulo. Isso totaliza 5,8 quilômetros e três estações, conforme a associação.

Os trens e metrôs bateram recorde negativo de passageiros transportados no ano passado, o primeiro no qual o país teve de conviver com a pandemia da Covid-19, e também não aumentaram a oferta de linhas ou quilometragem das rotas já existentes.

De cerca de 11 milhões por dia útil em 2019, o total caiu para 5,8 milhões no ano passado, segundo relatório anual da ANPTrilhos.

Com isso, a queda na quantidade de passageiros que utilizaram os sistemas em 2020 chegou a 46,7% em comparação com o ano anterior, a maior redução já registrada. Se for considerado apenas o período de restrições adotadas por conta da pandemia do novo coronavírus no ano passado -março a dezembro-, o desempenho é ainda pior e chega a 55,9% de retração em relação ao mesmo intervalo de 2019.