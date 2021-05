Conab realiza nesta terça pregão para contratar frete

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vai contratar, por meio de leilão de frete realizado nesta terça-feira (18), a remoção de 1.519 toneladas de produtos alimentícios para formação de cerca de 69 mil cestas que serão doadas a famílias ribeirinhas indígenas, extrativistas e de pescadores em situação de insegurança alimentar e nutricional. A medida é para atender o estado do Amazonas, principalmente, além do Pará, Acre e Rondônia.

O pregão ocorre por meio do Sistema de Comercialização Eletrônica da própria Companhia (Siscoe), a partir das 9h30. As mercadorias em fardos que estão armazenados na capital, Manaus/AM, e em Rondonópolis/MT serão transportadas pelos modais rodoviário e fluvial, com a finalização prevista para até 31 deste mês e entrega das cestas montadas até meados de junho.

Dos municípios que receberão as cestas nos endereços determinados pela Conab, quase todos localizam-se às margens dos principais rios da região, como Amazonas, Negro, Solimões, Madeira e Juruá. São 15 localidades do estado amazonense (Cruzeiro do Sul, Eirunepé, Carauari, São Gabriel da Cahoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Boca do Acre, Manicoré, Autazes, Urucará, Itacoatiara e outros), além do Pará (Oriximiná), Acre (Sena Madureira) e Rondônia (Porto Velho).

Todos os beneficiados vão receber cestas básicas de 22 quilos compostas por feijão, óleo, macarrão, fubá ou flocos de milho, mandioca ou farinha de trigo, arroz, açúcar cristal ou mascavo e leite em pó. A doação é uma iniciativa para mitigar os efeitos do enfrentamento à pandemia do coronavírus, em parceria com o Ministério da Cidadania.

A participação deste pregão é livre a transportadoras de todo o país. Para isso, é necessário estarem cadastradas em bolsa de mercadorias pela qual pretendam realizar a negociação, bem como comprovar situação regular junto aos principais sistemas cadastrais da Conab, como o Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais (Sican), entre outras exigências previstas no edital.