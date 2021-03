Estudo inédito de infraestrutura de TI no Brasil fará levantamento de custos, evoluções tecnológicas e níveis de serviço

A TGT Consult, empresa brasileira de consultoria de negócios e de tecnologia, em conjunto com a Information Services Group (ISG), empresa líder global em pesquisa de tecnologia, anunciou, na semana passado, o início de um estudo inédito de custos de infraestrutura de tecnologia da informação no Brasil. O levantamento terá como objetivo compreender como as empresas vêm tratando temas relacionados à infraestrutura, bem como as tendências de custos, evoluções tecnológicas e níveis de serviço.

A previsão é que ele seja concluído ainda no primeiro semestre de 2021. O novo estudo fará uma análise detalhada deste setor e trazer uma visão atualizada de empresas de diversos quanto ao tema infraestrutura. O intuito é oferecer informações para a melhoria na tomada de decisão e em melhores ofertas destes serviços.

As empresas que quiserem participar podem se colocar em posição de comparação com as outras companhias do mesmo segmento e identificar oportunidades de evolução em seu ambiente de infraestrutura.Segundo Omar Tabach, sócio-diretor da TGT Consult, uma análise desta magnitude pode servir de direcionamento para o mercado.

O setor é muito carente de dados quantitativos para decisões mais estratégicas: 'Identificamos no Brasil essa deficiência em relação a dados financeiros de infraestrutura de TI, por isso estamos mobilizando uma equipe de analistas experts no setor para fazer esse levantamento de âmbito nacional.

Essa é a primeira vez que uma pesquisa neste porte, deste segmento, será realizada', explica. José Antonio Furtado, sênior advisor da TGT, responsável pela pesquisa no Brasil, aponta o estudo interessa a todo ecossistema. "Nos mais de 30 anos de carreira como CIO, sempre desejei ter dados específicos da TI voltado para a indústria brasileira", destaca.

As empresas que estiverem dentro do nicho do estudo e tiverem interesse em participar podem entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou consultar o site https://www.tgt.com.br/relatorio-isg-provider-lens/