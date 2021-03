Setor de transportes gaúcho perde Frank Woodhead e Hermenegildo Fração

O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Rio Grande do Sul (Setcergs) perdeu, nesta sexta-feira (19), dois empresários que se destacaram dentro do setor de transportes e como dirigentes da entidade: Frank Edward Cranston Woodhead, com 72 anos, e Hermenegildo Fração, com 93 anos. Woodhead, ex-vice-presidente, conselheiro fiscal e, mais recentemente, conselheiro especial do Setcergs, estava internado desde o começo de março em consequência da Covid-19. Já a causa da morte de Fração, ex-presidente do sindicato e fundador da Expresso Mercúrio, não foi informada oficialmente.

“Os transportadores gaúchos estão de luto. Dois grandes homens se foram, mas deixaram um legado de trabalho e conquistas para que nós possamos seguir seus passos de líderes”, diz o presidente do Setcergs, Sérgio Gabardo. Woodhead também era vice-presidente extraordinário da Federação das Empresas de Transporte de Cargas no Estado do Rio Grande do Sul (Fetransul), integrou o Conselho Rodoviário do DAER e foi Cônsul Honorário da Dinamarca em Porto Alegre.

Woodhead atuou como diretor presidente na Ctil Logística e da Navegação Taquara, tendo mais de 40 anos de experiência no segmento do transporte de cargas. Era um defensor da necessidade de aumentar os investimentos públicos em infraestrutura para alavancar o crescimento e da democratização das decisões sobre política de transportes.

Já Fração, ou seu Hermes, como era conhecido, teve uma longa história no transporte de cargas do Rio Grande do Sul. Foi fundador do próprio Setcergs, do qual participou ativamente nas décadas de 1970 e 1980. À frente da presidência do sindicato, de 1984 a 1987, foi responsável por levar comissões de diretores pelo interior gaúcho com o propósito de debater temas importantes para o setor. Sua gestão teve ainda grande envolvimento na criação do Porto Seco, na zona Norte de Porto Alegre, com a finalidade de retirar os veículos de cargas das zonas urbanas da cidade. Fração também foi presidente da Associação Brasileira de Transportadores Internacionais (ABTI).