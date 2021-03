Simulador auxilia operações aquaviárias de navegação interior, cabotagem e portuárias

As operações portuárias no Brasil são responsáveis por cerca 75% dos serviços de importação e exportação de mercadorias, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). Por possuir extensa costa e uma robusta trama fluvial, como na região Norte do país, os serviços de navegação sempre foram e muito provavelmente continuarão a ser primordiais para a manutenção e abastecimento da população tanto no litoral quanto na região central do País.

Conforme a Antaq, no primeiro mês de 2020 os portos nacionais tiveram um aumento de movimentação de aproximadamente 5%. Todos os trâmites, tais como transporte e armazenagem de containers, grãos, minérios, derivados de petróleo, entre outros, são feitos por profissionais capacitados com experiência para realizar o trabalho de forma segura e ágil.

Para que os profissionais da área possam se aprimorar constantemente, são necessários conhecimentos práticos e teóricos. Por isso, é importante formação contínua e cada vez mais adaptada às transformações tecnológicas que esse tipo de atividade exige.

Devido ao nível de aprimoramento requerido para esse trabalho, estão surgindo plataformas de ensino com o propósito de inovação, aliando a praticidade à técnica de navegação. Um exemplo é o Simulador Sucuri, elaborado pelo Instituto Oceânica em parceria da Universidade Estadual do Amazonas, que permite o treinamento constante de comandantes em estações de simulação que podem ser instaladas em praticamente qualquer lugar, desde computadores pessoais até estações full mission bridge.

"Poder transformar um notebook em um simulador que aproxima a experiência dos portos de grande circulação, hidrovias, manobras diversas, reboques e outras operações marítimas é essencial para que comandantes possam executar as mais diversas manobras com embarcações diversas", afirma o gestor do projeto, Afonso Cabrera.

Ainda segundo Cabrera, esse tipo interação faz com que os comandantes tenham mais expertise para lidar com situações de risco, tendo já a base para manter a embarcação em segurança mesmo diante de uma situação de emergência. O sistema de simulação, que conta com cenário que contempla a batimetria, visibilidade e condições ambientais como vento, onda e correnteza.