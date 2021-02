Programa Qualificar cresce na pandemia com auxílio do formato virtual

* Conteúdo produzido pelo Sindiatacadistas

Programa Qualificar do Sindiatacadistas , que oferece cursos e treinamentos para as empresas do setor, passou a promover os eventos no formato virtual. Foi necessária uma profunda mudança de cultura por parte dos colaboradores das empresas, que não estavam habituados com treinamentos à distância, e igualmente por parte dos instrutores e palestrantes que tiveram que se reinventar e buscar formas e usos de tecnologias apropriadas para a adequada transmissão dos conteúdos e ao mesmo tempo assegurar a atenção dos participantes. Também o Sindicato teve que adotar ferramentas e sistemas tecnológicos adequados para prover os treinamentos. Diante da nova realidade imposta pela pandemia da Covid-19, o tradicionalque oferece cursos e treinamentos para as empresas do setor, passou a promover os eventos no formato virtual. Foi necessária uma profunda mudança de cultura por parte dos colaboradores das empresas, que não estavam habituados com treinamentos à distância, e igualmente por parte dos instrutores e palestrantes que tiveram que se reinventar e buscar formas e usos de tecnologias apropriadas para a adequada transmissão dos conteúdos e ao mesmo tempo assegurar a atenção dos participantes. Também o Sindicato teve que adotar ferramentas e sistemas tecnológicos adequados para prover os treinamentos.

Apesar dos impactos negativos da pandemia sobre a atividade econômica gaúcha, a adesão ao Programa foi gradativamente crescendo, incluindo a presença de participantes de empresas de outras regiões de Estado, o que não ocorria no formato presencial , devido à necessidade de deslocamento até a sede do Sindiatacadistas em Porto Alegre, onde a maioria dos cursos eram ministrados. A participação era maior quando os cursos aconteciam no interior gaúcho, mas estes eram realizados com menor frequência.

Outra consequência positiva do novo modelo é a redução de custos para a entidade e os participantes. Isto decorre do fato de não ser mais necessária a utilização de estrutura física com todos os quesitos requeridos, da dispensa de deslocamento até a Capital e do tempo economizado.

A intenção para o futuro é manter a rotina de cursos virtuais, intercalando com os presenciais, atendendo o público que até então não tinha oportunidade de participar, mas também não deixando de oportunizar eventos presenciais, tão importantes para a construção de networking.

Segundo a gerente executiva Clarice Mielezarski, esta é uma mudança da pandemia que veio para ficar. Lembra que, na verdade, a educação à distância já vinha se destacando principalmente no meio acadêmico e com a nova conjuntura houve uma antecipação desse processo em outras áreas de qualificação.

Tal fato é comprovado pelos resultados obtidos pelo Programa Qualificar: em 2019 foram realizados 44 cursos, com 840 participantes. Em 2020 houve 31 cursos com 1.926 pessoas.