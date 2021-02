Trensurb sofre queda de 49,25% no número de passageiros em 2020

Em 2020, a Trensurb (Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre - instituição vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) - transportou 24.386.843 usuários, o que equivale a uma média de 2.032.236 passageiros mensais. A média de usuários transportados por dia útil foi de 82.366. Em 2019, haviam sido transportados 48.055.364 passageiros, com média de 160.343 por dia útil.

O mês de janeiro foi o mais movimentado do ano passado nas estações da Trensurb: foram 3.458.221 embarques e uma média de 135.207 usuários transportados por dia útil. Após o início da pandemia, o mês mais movimentado foi outubro, com um total de 2.074.324 passageiros transportados e média de 82.699 por dia útil. Desde o decreto de calamidade pública do Governo do Estado, de 19 de março, até o fim do ano, a média de passageiros transportados pela Trensurb foi de 66.493 por dia útil.

As estações que registraram, em 2020, o maior número de embarques no metrô foram Mercado (3.549.662), Canoas (2.298.268), Sapucaia (2.062.302), Rodoviária (1.796.131) e Mathias Velho (1.716.781).

No ano passado, 245.990 passageiros utilizaram a linha metrô-aeroporto do aeromóvel, operada pela Trensurb. A média foi de 1.780 usuários por dia útil, considerando apenas o período em que a linha funcionou - devido à pandemia a operação do aeromóvel esteve suspensa de 14 de março a 11 de outubro; desde 12 de outubro, ocorre em horário reduzido. No ano anterior, 964.460 passageiros haviam utilizado o modal, com média de 2.987 por dia útil.

Assim como aconteceu com diversos operadores de transporte - e muitas outras atividades - a pandemia impactou significativamente a demanda da Trensurb. Houve queda de 49,25% no número de passageiros transportados em 2020 em relação a 2019. Em determinado momento, o número de passageiros chegou a cair mais de 80%: em 26 de março, a Trensurb registrou 27.489 embarques. A receita tarifária obtida (R$ 93,2 milhões) foi 47,43% menor que a projetada (R$ 177,3 milhões).

Mesmo assim, a empresa seguiu prestando o serviço essencial de transporte à população do eixo norte da Região Metropolitana de Porto Alegre, buscando contribuir na retomada da atividade econômica e mantendo rígido controle de gastos, reduzindo despesas não ligadas diretamente à operação do serviço e ao combate à Covid-19. "O serviço é importante porque ele é estruturante na sociedade metropolitana. Todas as pessoas precisam ir e vir de suas atividades", afirma o diretor-presidente da Trensurb, Pedro Bisch Neto. "Então, isso é o caráter essencial, isso é a definição no país todo em relação aos serviços metroviários e transporte coletivo", conclui.

Para a operação do serviço com segurança, foram adotadas diversas medidas de prevenção, desde o primeiro dia de trabalho da atual Direção, no início de março. Segundo o diretor-presidente, "o foco definido pela Direção da empresa foi o de fornecer e exigir o uso de equipamentos de proteção individual por todos os funcionários encarregados da desinfecção e higiene dos trens e estações; aumentar a oferta de trens nos horários de pico, diminuindo a concentração de usuários; e, ainda, o reforço na campanha de esclarecimento aos usuários, através de impressos, avisos sonoros e mídias sociais. Fomos a primeira empresa metroferroviária a tomar essas iniciativas".

O governo federal anunciou investimentos de R$ 41,9 milhões em obras de saneamento, revitalização de bacias hidrográficas e reforma de estações da Trensurb. Em visita a Porto Alegre em dezembro passado, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, ressaltou que o investimento destinado às intervenções nas estações está calculado em R$ 7,6 milhões.

Serão realizadas obras de recuperação de estruturas, como passarelas e terminais de integração, adaptações para acessibilidade, implantação de portas automáticas, pinturas e reformas de sanitários, entre outras. Serão beneficiadas estações em Porto Alegre, Canoas, Sapucaia do Sul e Esteio.

"O cidadão precisa ter um serviço de qualidade. Se ele acessa uma estação depreciada ou degradada, certamente é impactado por essa má qualidade", destaca Marinho. "Então, o governo tem a responsabilidade de fazer a manutenção da estrutura e atender melhor o seu público", completa.

Em reunião da prefeitura de Sapucaia do Sul com a direção da Trensurb, ficou definido para este mês o início das obras de modernização e revitalização da Estação Sapucaia.