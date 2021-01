Veículos autônomos unem Cruise, GM e Microsoft

A Cruise e a General Motors anunciaram nesta terça-feira que iniciaram um relacionamento estratégico de longo prazo com a Microsoft para acelerar a comercialização de veículos autônomos. As empresas reunirão sua excelência em engenharia de software e hardware, recursos de computação em nuvem, conhecimento de manufatura e ecossistema de parceiros para transformar o transporte e criar um mundo mais seguro, limpo e acessível para todos.

"Nossa missão de oferecer transporte mais seguro, melhor e mais acessível para todos não é apenas uma corrida tecnológica - é também uma corrida pela confiança", disse o CEO da Cruise, Dan Ammann. "A Microsoft, que é padrão ouro na democratização confiável da tecnologia, será um multiplicador de força para nós à medida que comercializamos nossa frota de veículos autônomos, totalmente elétricos e compartilhados".

Para aproveitar o potencial da computação em nuvem para veículos autônomos, a Cruise vai utilizar o Azure, plataforma de computação em nuvem de ponta da Microsoft, para comercializar suas soluções exclusivas de veículos autônomos em escala.

A Microsoft, como fornecedora de nuvem preferencial da Cruise, também aproveitará a profunda experiência no setor industrial da Cruise para aprimorar a inovação de produto com foco no cliente, com o objetivo de atender empresas de transporte em todo o mundo por meio do investimento contínuo no Azure.

A Microsoft se juntará à General Motors, Honda e outros investidores institucionais em um novo investimento de capital combinado de mais de USD2 bilhões na Cruise, elevando a avaliação de mercado da Cruise para USD 30 bilhões.

"Os avanços na tecnologia digital estão redefinindo todos os aspectos de nosso trabalho e vida, incluindo a maneira como movimentamos pessoas e bens", disse Satya Nadella, CEO da Microsoft. "Como provedor preferencial de serviços em nuvem da Cruise e da GM, aplicaremos o poder do Azure para ajudá-los a dimensionar e a popularizar o transporte autônomo".

"A Microsoft é uma grande aliada em direção ao futuro com zero acidente, zero emissão e zero congestionamento", disse a CEO da GM, Mary Barra. "A Microsoft nos ajudará a acelerar a comercialização dos veículos totalmente elétricos e autônomos da Cruise e ajudará a GM a obter ainda mais benefícios da computação em nuvem à medida que lançamos 30 novos veículos elétricos globalmente até 2025 e criamos novos negócios e serviços para impulsionar o crescimento".

Além disso, a GM trabalhará com a Microsoft como seu provedor preferencial de nuvem para acelerar suas iniciativas de digitalização, proporcionando colaboração, armazenamento, inteligência artificial e recursos de machine learning.

Juntamente com a Microsoft, a GM buscará oportunidades para otimizar as operações nas cadeias de suprimentos digitais, promover a produtividade e trazer novos serviços de mobilidade aos clientes com mais rapidez.

A estratégia da GM para acelerar a adoção em massa de veículos elétricos conta também com a campanha "Everybody In", que visa um movimento inclusivo e acessível. A Ultium será a base para a nova geração de EVs da GM, propulsionando tudo, desde veículos de mercado de massa até os de alto desempenho.

A plataforma será capaz de entregar um EV que pode ir até 724 km¹ com carga total, irá impulsionar EVs de muitos tamanhos, formas e faixas de preço e é capaz de desempenho de 0-100 km/h² em apenas três segundos em alguns modelos.

Temas da campanha "Everybody In"