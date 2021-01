Grupo Delta prevê faturamento de R$ 100 milhões em 2021

Contando com apenas cinco anos de mercado, o Grupo Delta já é uma das referências nacionais em tecnologia e serviços para o mercado de seguros e transportes. Segundo o diretor executivo Nicolas Galvão, a empresa cresceu 140% em 2020, faturando em torno de R$ 65 milhões. Para 2021, a expectativa é alcançar a marca de R$ 100 milhões.

"A estratégia serão os lançamentos deste ano", destaca o executivo da companhia que iniciou como uma startup dedicada à plataforma de assistência a veículos e hoje é formada por três empresas. Ele sinaliza que no ano passado os investimentos em tecnologias para frotas e a ampliação da área de desenvolvimento de sistemas forneceram respostas rápidas para as "demandas urgentes" que 2020 trouxe, principalmente para o setor de transportes.

JC Logística - Como foi o ano de 2020 para a empresa e de que forma a pandemia de Covid-19 impactou nos negócios?

Nicolas Galvão - Estamos inseridos em um mercado que sofreu pouco com a pandemia. Em março e abril, sentimos que o setor de transportes ainda buscava entender o que ia acontecer, mas logo se viu que este era um serviço que precisava seguir operando. Inclusive, segundo a maior parte das empresas que atendemos, o setor deve ter um aumento significativo de receita em 2020. Fato é que o processo todo de pandemia levou a uma aceleração por parte das transportadoras na área de tecnologia. Aquelas que ainda estavam reticentes em decidirem por acelerar o processo de inovação e transformação digital acabaram indo atrás do serviço para otimizar a logística. Esta foi a saída para que os veículos ficassem parados o menor tempo possível. Sentimos o resultado desta movimentação após investirmos em tecnologias para frotas e a ampliação da área de desenvolvimento de sistemas. Estas respostas rápidas para as "demandas urgentes que 2020 trouxe" para o segmento nos viabilizou um crescimento de 140% no ano. Para 2021, a expectativa é alcançar a marca de R$ 100 milhões, com o lançamento de novas soluções e abrir mais 100 vagas diretas no mercado de trabalho, todas no Rio Grande do Sul (temos uma matriz de tecnologia que fica em Lavras/MG).

Logística - Quais lançamentos merecem destaque?

Galvão - Complementam nossa plataforma de prestação de serviços, que inclui o rastreamento e telemetria das frotas das transportadoras, e onde é possível, por exemplo, controlar a jornada dos motoristas e os fretes. Desenvolvemos agora uma plataforma de manutenção para o transportador ter acesso ao distribuidor, entre outras funcionalidades, como a que auxilia a manutenção dos veículos viabilizando que a cadeia de suprimentos consiga peças com custos mais assertivos. Também estamos lançando hardwares próprios do Delta, e estamos investindo muito na área de inteligência artificial, principalmente na área de prevenção de acidentes. É importante lembrar que o Brasil é um dos países com mais acidentes no mundo, com impacto grande no mercado, tanto no que se refere ao prejuízo de vidas, como o financeiro. Atualmente, estamos avançando nesta plataforma, que terá sensores com inteligência artificial, visando justamente prevenir acidentes e panes. Todas estas soluções otimizam de 20% a 30% o processo das transportadoras.

Logística - Como ocorre a distribuição das ferramentas do Grupo Delta?

Galvão - Nosso principal canal de distribuição é o corretor de seguros - e atualmente contamos com mais de 2 mil no Pais inteiro atuando em todos estados brasileiros. Temos as plataformas de tecnologia do grupo, e o transportador contrata os serviços de forma personalizada. Alguns apostam somente em telemetria e rastreamento, outros levam junto a manutenção e assistência. Mas nossa plataforma é modular e o cliente pode definir o que mais lhe interessa.

Logística - Qual é a sua análise do mercado de transportes brasileiro no que se refere à tecnologia embarcada?

Galvão - Está em constante evolução, mas ainda atrasado se comparado com outros países, onde os caminhões já são à gás ou elétricos. Nos próximos cinco anos, o Brasil deve passar por uma transformação no mercado de logística, e é nesta esteira que nós já projetamos triplicar o tamanho da nossa operação. Outro ponto é que o país ainda é um mercado muito dependente do modal rodoviário, e pelo tamanho do território, não há outra forma. Então o caminho mais natural é investir em novas tecnologias e reduzir acidentes e poluentes, e otimizar a cadeia rodoviária. No entanto, ainda existem dificuldades estruturais para a tecnologia embarcada. Tem muita região com baixa cobertura de sinal de dados, muita estrada com infraestrutura precisando de melhoria. O setor de transportes precisa de investimento como um todo, por parte de governo e da iniciativa privada.

