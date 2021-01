Governo firma acordo para monitorar vias federais

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) firmou acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para disponibilizar imagens do sistema de câmeras instaladas ao longo das rodovias federais sob responsabilidade da autarquia. Com isso, o DNIT terá acesso a uma plataforma integrada de monitoramento de veículos no País. O sistema é alimentado com informações de câmeras de outros órgãos de segurança pública, municípios e concessionárias.