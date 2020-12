Ônibus intermunicipais devem seguir limite de lotação conforme mapa de bandeiras do RS

Atualizada às 12h30min

Quem decide viajar pelo Estado enfrenta as dúvidas sobre como os ônibus intermunicipais devem operar durante a pandemia do novo coronavírus. De acordo com o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer), em nota divulgada na véspera do Natal (24 de dezembro), os ônibus intermunicipais com partida ou chegada em regiões de bandeira vermelha devem operar com apenas 50% dos assentos ocupados.

Já o Decreto estadual mais recente que trata sobre o assunto (55.668, de 21 de dezembro) determina que os ônibus que saem ou chegam em regiões com bandeira vermelha podem estar com 50% dos assentos de janela ocupados e com até 25% dos espaços de corredor (coabitantes) preenchidos. O decreto determina que no caso de bandeira preta apenas 50% dos bancos podem ser ocupados.

A capacidade varia conforme o risco de contágio por coronavírus de cada região. O número de ocupantes dos ônibus ou micro-ônibus é definido pela cor da bandeira que identifica os protocolos de distanciamento controlado de cada região, de acordo com o Decreto Estadual nº 55.240 e suas alterações. Quando as atividades de transporte de passageiros tiverem partida, trânsito ou chegada em diferentes regiões, será aplicado o protocolo correspondente àquela cuja bandeira seja mais restritiva.

A mais recente alteração no decreto estadual salienta, ainda, que apenas no caso de regiões em bandeira amarela 100% dos lugares poderiam estar ocupados. No momento, o Estado não tem regiões classificadas com essa coloração. Nos transportes entre regiões com bandeira laranja apenas 75% dos assentos poderiam estar ocupados.

Conforme o Daer, a lotação máxima pode chegar a 100% do total de assentos em veículos com embarque ou destino a locais de bandeira amarela e laranja. Já no caso de chegadas ou partidas em bandeira vermelha apenas 50% da lotação poderá ser preenchida. Procurado pela reportagem do Jornal do Comércio, o departamento ainda não se manifestou sobre as divergências.

Um consenso entre os documentos é que usuários e tripulantes devem utilizar máscara de proteção e observar as medidas de higiene. De acordo com o Daer, "os protocolos que mencionam cogestão podem alterar a capacidade total permitida".