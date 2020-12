Anvisa aprova resolução para conter pandemia de Covid-19

Para conter a disseminação da Covid-19 em aeroportos e aeronaves devido à situação de emergência em saúde pública de importância nacional decorrente do surto da Covid-19, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) regulamentou medidas preventivas. O objetivo é fazer o controle da transmissão do vírus em aeroportos e aeronaves, locais normalmente com alto fluxo e concentração de pessoas, especialmente neste período, em função das festas de fim de ano e do período de férias.

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 456/2020, que define as normas, determina o uso obrigatório de máscaras faciais no interior dos terminais aeroportuários, meios de transporte e outros estabelecimentos localizados na área aeroportuária, e a impossibilidade de o viajante com suspeita ou com diagnóstico confirmado de Covid-19 embarcar para viagem doméstica ou internacional. A medida estabelece ainda medidas a serem adotadas nos terminais aeroportuários e nas aeronaves e a intensificação dos procedimentos de limpeza e desinfecção nos terminais e meios de transporte.

"A presente regulamentação é tantonecessária quanto oportuna,uma vez que oatual cenário epidemiológico nacional e internacional evidenciaum aumento no número de casos e óbitos devido ao novo coronavírus.Importante considerar também a proximidade do período de férias escolares e defestas de final de ano, que poderáaumentar a quantidade e o fluxode usuários dos serviços de transporte aéreono Brasil", ressalta o relator da matéria, diretor Alex Campos.

O diretor ressalta ainda que as medidas não farmacológicas, tais como distanciamento social, isolamento de casos, uso de máscaras, higienização das mãos, e limpeza e desinfecção adequadas e frequentes de superfícies e ambientes, têm demonstrado fundamental importância no combate à pandemia.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que as empresas operadoras de serviços de transporte coletivo rodoviário interestadual de passageiros deverão observar as medidas determinadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de ações para limpeza e desinfecção dos veículos, em especial aquelas sobre o controle de qualidade dos ambientes climatizados e controle de vetores.

"Ressalta-se que, em veículos sem sistema de climatização, recomenda-se que as janelas permaneçam abertas durante a viagem, cabendo também às transportadoras adotar estratégias de modo a minimizar o contato entre os passageiros no veículo", diz a ANTT.

A agência também orienta aos passageiros que, se estiverem com sintomas de gripe, especialmente com febre, evitem viajar. Para quem for idoso, deve-se evitar a utilização do transporte público em horários de pico.

A ANTT ainda alertou sobre os perigos de utilizar o transporte clandestino interestadual de passageiros com risco de infecção pelo novo coronavírus a que os passageiros que optam pelos ônibus e vans piratas ficam expostos pela não adoção das determinações vigentes de higienização dos veículos.

Já a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) determinou a organização criteriosa do procedimento de embarque de passageiros e especialmente desembarque da aeronave até o solo, orientando para que permaneçam sentados na aeronave no pouso e informados que o desembarque será realizado por filas, iniciando pelos assentos situados mais à frente do avião.

Administradora de 48 aeroportos brasileiros, incluindo Congonhas (SP) e Santos Dumont (RJ), a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) estabeleceu uma série de medidas para evitar a transmissão pelo novo coronavírus. Entre as recomendações estão dar preferência aos canais digitais para realização de check-in (aplicativos das empresas aéreas ou web check-in e evitar o manuseio de cartões de embarque impressos dando preferência para os bilhetes em formato digital.

Comissão Latino-Americana de Aviação Civil publica recomendações sobre direito dos passageiros e da indústria

Em Assembleia Extraordinária, a Comissão Latino-Americana de Aviação Civil (CLAC) aprovou duas Resoluções sobre direito dos passageiros e da indústria, sendo uma delas voltada especificamente para o cenário de pandemia. Ambas as Resoluções estabelecem recomendações aos membros da Comissão com orientações no estabelecimento de suas legislações internas. O regulamento relacionado especificamente à pandemia partiu de uma proposta do Brasil e Colômbia que utilizou como modelo a lei brasileira sobre medidas emergenciais. A outra Resolução, mais ampla, surgiu de uma proposta chilena alinhada à Resolução nº 400 da ANAC, que dispõe sobre os direitos e deveres dos passageiros. Intitulado "Medidas de Apoio à Proteção ao Consumidor e à Sustentabilidade Financeira das Empresas Aéreas durante a Pandemia", o regulamento dispõe sobre possibilidades e prazos de reembolso ou créditos ao consumidor em caso de cancelamento de voo ou de desistência de passageiro. O objetivo da norma é proporcionar opções e garantia aos passageiros e propor medidas de alívio ao fluxo de caixa de curto prazo das empresas aéreas. A proposta, brasileira e colombiana, utilizou como modelo normativo a Lei brasileira Nº 14.034, de 05 de agosto de 2020, que converteu a Medida Provisória Nº 925, de 18 de março de 2020. Já a Resolução "Proteção dos Consumidores e da Indústria de Transporte Aéreo" é mais ampla e rege temas como: antecipação, atraso e cancelamento de voo, preterição de embarque, bagagem, direito a informação, pessoas com mobilidade reduzida e competitividade. A proposta inicial é chilena e teve apoio brasileiro nos debates desde sua apresentação inicial, pois traz uma perspectiva principialista e harmonizada com as melhores práticas e orientações da OACI, em alinhamento com a Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Rede Infraero deve receber 1,91 milhão de passageiros

Previsão é que sejam realizados 16,4 mil pousos e decolagens entre 18 de dezembro e 4 de janeiro

Infraero Aeroportos/divulgação/jc

Os 32 aeroportos da Rede Infraero com voos comerciais regulares devem receber 1,91 milhão de passageiros no período da alta temporada, entre os dias 18 de dezembro e 4 de janeiro de 2021. Essa projeção é 41% menor em relação ao que foi registrado na temporada passada, quando 3,27 milhões de pessoas embarcaram e desembarcaram entre os dias 20 de dezembro de 2019 e 6 de janeiro deste ano. O maior movimento deve ocorrer entre os dias 21 de dezembro e 4 de janeiro. A previsão é de 16,4 mil pousos e decolagens nesta alta temporada, número 40% inferior ao realizado no período de festas entre 2019 e 2020. Ao todo, os aeroportos administrados pela Infraero com voos comerciais regulares respondem por 29% da circulação de passageiros e aeronaves no País. Também foram reforçadas as medidas de segurança e fluidez nas operações e no funcionamento de toda infraestrutura aeroportuária nesta época do ano. O objetivo é manter os níveis de conforto e a segurança de passageiros, operadores aéreos e demais usuários dos aeroportos. O atendimento e a orientação aos viajantes também contarão com os "amarelinhos" da Infraero: funcionários de colete amarelo com a frase "Posso Ajudar/May I Help You?" usam equipamentos de proteção individual e prontos para auxiliar as pessoas que chegam e partem nos terminais. A Infraero recomenda que se dirijam aos aeroportos apenas aquelas pessoas que precisam viajar de avião. Nos terminais, os viajantes encontrarão uma estrutura ajustada às medidas sanitárias determinadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para que todas as atividades ocorram com os cuidados que o combate ao coronavírus exige.

Guarulhos prevê aumento de 8% em público

O maior aeroporto da América do Sul recebeu de 1, 9 milhão de viajantes no mês de novembro

NELSON ALMEIDA/AFP/JC