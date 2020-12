Demandas de mais de 40 anos geram mobilização

Marli Fernandes, produtora rural de Lavras do Sul, município entre São Gabriel e Bagé, é uma das muitas penalizadas pela longa via de chão batido, que vira barro quando chove. Lavras do Sul é dependente da RS-473 para movimentar boa parte de sua produção. Reconhecida pela forte pecuária e muitos remates, a cidade perde compradores devido ao acesso precário, diz Marli, e arca com custos de transporte elevados.