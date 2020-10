DNIT alerta para estreitamento de pista e bloqueio em dois pontos da BR-290/RS

Em continuidade à instalação dos equipamentos e câmeras do projeto de cercamento eletrônico da Prefeitura de Porto Alegre, estão previstos bloqueios parciais e estreitamentos de pista na BR-290/RS a partir desta segunda-feira (5) até quarta-feira (7).

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que haverá bloqueio parcial no km 101 da rodovia, no sentido Eldorado do Sul-Porto Alegre. Já na alça de acesso da BR-116 com a BR-290, está previsto estreitamento de pista. As operações acontecem das 9 às 16 horas.

Confira o cronograma proposto pela Prefeitura na rodovia sob a gestão do DNIT

Segunda-feira, dia 5

Das 9h às 16h: km 101,2 - na região da Ilhas, interrupção parcial da pista no sentido Eldorado do Sul-Porto Alegre.

Terça-feira dia 6

Das 9h às 16h: km 101,2 - na região das Ilhas, interrupção parcial da pista no sentido Eldorado do Sul-Porto Alegre;

Das 9h às 16h: Na alça de acesso da BR-116 com a BR-290 (em frente à Yara), estreitamento da pista no sentido Canoas- Porto Alegre.

Quarta-feira, dia 7/10

Das 9h às 16h: Na alça de acesso da BR-116 com a BR-290 (em frente à Yara), estreitamento de pista no sentido Canoas- Porto Alegre.