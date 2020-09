Brasileiro gasta quase 20% do salário-mínimo a cada mês para custear o transporte coletivo

Estudo feito pela Numbeo no início do segundo semestre de 2020 revelou um ranking com os 100 países que possuem o passe mensal do transporte público mais caro do mundo. Divulgada pela plataforma de descontos Cuponation, a lista aponta que o Brasil está entre as primeiras 50 nações, na qual cada cidadão brasileiro paga em média R$ 200 por mês para andar de ônibus e metrô.

Ao comparar este dado com o salário-mínimo atual de R$ 1.045 oferecido para a população do nosso país, o Cuponation constatou que o brasileiro gasta por volta de 19,13% de sua remuneração mensal com os veículos públicos.

Conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Pnad-Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há exatamente um ano já havia cerca de 27,3 milhões de brasileiros que recebiam no máximo um salário-mínimo - o que representa um terço dos trabalhadores do país.

No entanto, sabendo que a pandemia murchou ainda mais a fonte de renda da maioria das pessoas, e que aos poucos os trabalhadores estão voltando a sair às ruas para conquistarem seus postos de trabalho de volta, fica o questionamento: como os brasileiros estão lidando com o contínuo pagamento do transporte público sem uma rentabilidade fixa e firme para o sustento do mês durante meses parados?

De volta ao primeiro levantamento, a Irlanda é o país que ocupa o topo da lista, em que a população precisa desembolsar R$ 769,03 mensais para andar de transporte coletivo. A conversão foi feita em 22 de setembro, com o dólar a R$ 5,47.