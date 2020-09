Centro de Inovação e Tecnologia da GS1 Brasil terá visitas virtuais

O CIT - Centro de Inovação e Tecnologia, da Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil - considerado referência mundial em conhecimento, capacitação e experiência sobre automação, logística e cadeia de suprimentos - conta agora com todos os recursos de conteúdo 360°. A previsão de lançamento do CIT 360º é para o início de outubro, e a expectativa da entidade é de atrair pelo menos 300 visitantes virtuais até o final do ano, que terão acesso a conteúdos com potencial comercial, de marketing e educacional.

Imagens e vídeos 360° são formatos mais simples e práticos de serem gerados e utilizados. Podem ser visualizados sem o uso dos óculos de realidade virtual, por meio de um computador, smartphone ou tablet. "O CIT agora está também incluído nesta nova tecnologia inovadora", destaca Luiz Renato Martins Costa, assessor de educação da GS1 Brasil.

Os softwares de modelagem 3D permitem a geração de imagens 360 graus. Esse processo de geração é conhecido como renderização e, para que ocorra, os softwares de modelagem precisam do auxílio de plugins, conhecidos como renderizadores. Após a captação das imagens e a sua renderização, são incluídos no ambiente 360º em torno de 35 pontos de interação das soluções do CIT para trazer o ambiente físico já existente para a nova plataforma virtual.

O CIT é um espaço criado pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil para demonstrar tendências tecnológicas capazes de otimizar os processos na cadeia de abastecimento. Instalado na sede da entidade, no bairro de Pinheiros, em São Paulo (SP), o CIT nasceu inspirado no Knowledge Center, da GS1 Alemanha, e foi inaugurado em 2014, com o objetivo de se tornar uma vitrine de soluções inovadoras de automação. A ideia é auxiliar as empresas a escolherem as melhores soluções para seus projetos de automação de processos.

O CIT possui equipamentos de automação de processos logísticos para lojas de varejo, e-commerce e rastreabilidade de medicamentos, que funcionam com soluções suportadas por tecnologias e padrões como código de barras, GS1 DataMatrix, GS1 DataBar, EPC/RFID entre outras tecnologias de captura, identificação e compartilhamento de informações.

Um dos destaques do espaço é o sistema cartésio, um transelevador para apoio a sistemas logísticos de distribuição. Dedicado para armazenar caixas plásticas, o cartésio é constituído por um sistema de extração automático, capaz de se deslocar diagonalmente através dos elementos estáticos da estrutura de armazenagem para garantir o máximo desempenho. A possibilidade de criar diferentes configurações de estrutura no armazém promove um sistema modular capaz de ser configurado da forma mais otimizada, de acordo com a área disponível.

O CIT é constantemente renovado com o apoio de patrocinadores e provedores de soluções tecnológicas, a fim de acompanhar a rápida evolução do mercado. O CIT se destina a visitas de empresas associadas, profissionais do mercado, universidades e escolas. A iniciativa foi tão positiva que a Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil abriu um espaço semelhante em seu escritório em Brasília (DF).

O que pode ser conferido