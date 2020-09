Transporte urbano ganha soluções de biossegurança

A gaúcha Marcopolo vem ampliando as soluções BioSafe desenvolvidas para o segmento de ônibus urbanos (desde micro-ônibus até biarticulados), um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. As inovações visam garantir a segurança no transporte coletivo, preservar a saúde dos passageiros que precisam se locomover e colaborar para evitar contaminação da Covid-19 e outros vírus e bactérias.

Entre as novas soluções desenvolvidas especialmente para o transporte urbano, destacam-se o controlador de acesso com reconhecimento facial, tapetes sanitizantes, poltronas, balaústres e pega-mãos com acabamentos antimicrobianos, dispositivo para as janelas que aumenta a renovação do ar e configuração interna para distanciamento de passageiros.

As tecnologias ampliam o portfólio de Marcopolo BioSafe que já disponha das soluções de desinfecção do ar-condicionado com luz ultravioleta (UV-C), kit de proteção para motorista e cobrador, cortinas antimicrobianas, sanitário com desinfecção por luz ultravioleta (UV-C), dispensers de álcool em gel, e FIP Onboard para desinfecção de superfícies do salão de passageiros, bagageiros e postos do motorista e cobrador.

"Com a pandemia do novo coronavírus, o transporte coletivo urbano passou, erroneamente, a ser considerado um dos "gargalos" para conter a contaminação. Essas novas soluções BioSafe visam elevar ainda mais o padrão de segurança do transporte e proporcionam a tranquilidade e bem-estar dos usuários na retomada das atividades", destaca Rodrigo Pikussa, diretor do Negócio Ônibus da Marcopolo.

O controlador de acesso com reconhecimento facial é um totem que pode ser instalado na entrada do veículo e em terminais de transporte que possui câmera para medição da temperatura do passageiro e verificação do uso da máscara de proteção.

Os tapetes sanitizantes, umedecidos com produto para desinfecção, contribuem para a higienização dos calçados dos passageiros no acesso ao veículo, garantindo um ambiente mais limpo e seguro.

Em razão do grande fluxo de pessoas ao longo das viagens e trajetos das linhas urbanas, a Marcopolo desenvolveu poltronas, balaústres e pega-mãos com acabamentos antimicrobianos para garantir a desinfecção dos locais de contato das mãos e reduzir os riscos de contaminação por vírus e bactérias. Os aditivos antimicrobianos são incorporados ao produto durante o processo de fabricação e têm nanopartículas que liberam íons capazes de destruir a membrana celular de micro-organismos, eliminando micróbios.

Para ampliar ainda mais a renovação de ar no interior do ônibus, que segundo estudo conduzido em conjunto com a Universidade de Caxias do Sul demonstrou ser maior que a apresentada em outros ambientes comerciais, a Marcopolo desenvolveu um dispositivo que, instalado nas janelas laterais superiores, permite a maior captação de ar, mesmo se os passageiros fecharem as janelas corrediças, fato muito comum em dias frios ou chuvosos, garantindo mais eficiência na circulação interna do ar, que é totalmente renovado a cada três minutos. Outra solução exclusiva para os modelos de ônibus urbanos é a configuração para distanciamento de passageiros, realizado por adesivos instalados no assoalho do veículo que indicam a distância segura entre os passageiros que estiverem em pé.

O portfólio de soluções Marcopolo BioSafe está disponível para os todos os modelos de veículos Marcopolo, Volare e Neobus que podem ser adquiridos por prefeituras, secretarias de transporte e operadores de transportes de todo o País. As tecnologias podem ser instaladas separadamente também nos ônibus já em circulação. Todas foram testadas e aprovadas pelo Laboratório de Microbiologia da Universidade de Caxias do Sul.

Tecnologias disponíveis