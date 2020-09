Randon está entre empresas que mais praticam inovação

As Empresas Randon estão, pelo segundo ano seguido, na lista das 100 empresas brasileiras mais engajadas com inovação aberta do Brasil. A companhia gaúcha faz parte do ranking Top 100 Open Corps, que lista as empresas que mais se conectam a startups no País. Atualmente, mais de 40 startups estão conectadas a diversas áreas da companhia, desde serviços, backoffice e até projetos, produtos e serviços estratégicos.

A companhia também conta com a Randon Ventures, unidade lançada em fevereiro deste ano para investir, coinvestir e acelerar startups. A empresa direciona os investimentos para segmentos complementares aos negócios da companhia como logística, serviços, seguros e mobilidade das coisas.

Até o momento, a Randon Ventures tem duas startups investidas: a TruckHelp, plataforma de soluções e serviços para caminhoneiros e transportadoras, que conta com ferramentas que conectam esse público com autopeças e oficinas mecânicas, e a Reboque.me, aplicativo que, por meio de uma plataforma digital, oferece serviços de assistência 24 horas on-demand para veículos.

Segundo levantamento da 100 Open Startups, plataforma que conecta startups a empresas, 1.635 companhias estabeleceram parcerias com startups em estágio inicial no último ano, com 12.436 negócios realizados. O número representa um crescimento de 20 vezes em cinco anos de dados apresentados pelo movimento. Em 2016, eram 82 empresas com algum tipo de parceria com startups. Neste ano, são 1.635 companhias com contratos firmados.

A atuação da Randon Ventures está focada, principalmente, em segmentos complementares aos negócios da empresa como logística, serviços, seguros e mobilidade das coisas. "A partir do trabalho em rede com startups, queremos ampliar os serviços e produtos oferecidos pela companhia e adquirir aprendizado para acelerar ainda mais a inovação organizacional na Randon", salienta o CEO das Empresas Randon, Daniel Randon. De acordo com o executivo, a expectativa é impulsionar até 12 startups no primeiro ano de atuação. "Sabemos que esse relacionamento resulta em ganhos mútuos, pois temos as competências de inovação da startup, com conceitos de agilidade e ideias disruptivas, aliada à solidez e à experiência de uma organização com 70 anos de presença nos mercados nacionais e internacionais", destaca o CEO.

Além disso, a Randon Ventures aposta no desenvolvimento das comunidades onde a empresa está inserida, contribuindo com capacitações, mentorias e apoio aos novos ecossistemas de inovação. Segundo Daniel Ely, diretor de Planejamento e RH, a Randon Ventures chega para integrar algo maior que está sendo construindo na Randon.

"Nos últimos anos, a Randon vem passando por um movimento intenso de transformação e de inovação em nossos negócios, nos nossos processos e na nossa cultura. Esta nova empresa vem para impulsionar ainda mais essas iniciativas disruptivas, necessárias para acompanhar as constantes mudanças do mundo", completa Ely, que a partir de abril assume a posição de CTO (Chief Transformation Officer), nova função apresentada recentemente pela companhia e que visa liderar o processo de transformação da organização.

O primeiro investimento feito pela Randon Ventures foi a TruckHelp, plataforma de soluções e serviços para caminhoneiros e transportadoras, que conta com ferramentas que conectam esse público com autopeças e oficinas mecânicas.

A startup responsável pela solução é paranaense e está há quatro anos no mercado. "Ficamos empolgados por encontrar uma startup tão conectada ao nosso negócio. Será uma parceria que trará benefícios exclusivos e relevantes para os caminhoneiros no Brasil", destaca Ely.





Companhia aumenta capacidade do laboratório estrutural do centro tecnológico para desenvolver produtos e soluções

Melhorias englobam softwares de controle, captação e tratamento de dados

/márcio campos/divulgação/jc